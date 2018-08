Serie A, Spal-Parma 1-0: decide il gran gol di Antenucci

A punteggio pieno con Napoli e Juventus con 6 punti. Il campionato della Spal è iniziato davvero alla grande: sette giorni fa il 2-1 al Bologna e oggi, sempre al Dall'Ara (a causa dei lavori in corso al Mazza) è arrivato l'1-0 contro il Parma grazie alla prodezza di Mirco Antenucci. I Ducali restano invece fermi a quota 1 (nel primo turno si erano fatti raggiungere 2-2 dall'Udinese): l'occasione per il rilancio si presenta proibitiva sulla carta perché sabato sera al Tardini si presenterà la Juventus di Cristiano Ronaldo.



La sfida è vivace fin dalle prime battute e, dopo una buona partenza della squadra di D'Aversa, i biancazzurri guadagnano progressivamente campo anche se Sepe non è chiamato a parate difficili mostrandosi attento sul sinistro di Lazzari (in precedenza Missiroli aveva colpito troppo debolmente di testa). Dall'altra parte brividi per l'undici di Semplici quando Gomis rischia di combinare la frittata lisciando il pallone su retropassaggio ma Di Gaudio non ne approfitta e la difesa estense allontana.



Nella ripresa l'equlibrio viene rotto ben presto. Al 49' Lazzari mette in mezzo dalla destra e Antenucci (lasciato troppo libero dalla difesa gialloblu) fa secco Sepe con un destro al volo da applausi. Lo svantaggio non sveglia il Parma, incapace di creare occasioni da gol: la Spal controlla agevolmente il match che nel finale si innervosisce come dimostrano le sei ammonizioni nel giro di appena 12'. Nei munuti conclusivi la gara si accende perché Kurtic si rende pericoloso sugli sviluppi di corner e Petagna spreca di testa da buona posizione e anche gli ospiti si rendono finalmente pericolosi.



Da Cruz calcia sul fondo al termine di un'azione personale e proprio allo scadere Ceravolo manca l'appuntamento con il pallone da due passi su traversone di Inglese. È l'ultima emozione del match.