Serie A, Spal-Napoli 2-3, Sarri resta a punteggio pieno

Il Napoli fa 6 su 6: a fatica, rischiando, ma trovando ancora una volta, un po' col gioco, un po' col carattere, un po' con la qualità dei suoi campioni, la forza di portare i tre punti a casa. Finisce 3-2 a Ferrara: la Spal si arrende dopo aver combattuto e dopo essersi anche illusa, trascinata da un pubblico tra i più passionali della Serie A.



Le tre sconfitte consecutive non fanno cambiare idea a Semplici che manda in campo il suo 3-5-2 senza modificare più tanto gli interpreti: in difesa c'è Felipe, più esperto di Vaisanen, davanti Antenucci fa coppia con Borriello. Ed è proprio il partner d'attacco del napoletano a mettere Schiattarella nelle condizioni di segnare il suo primo gol in Serie A al 13' del primo tempo: il destro in corsa della mezzala finisce nell'angolino basso, Reina non può farci nulla. Il Napoli ha il merito e la fortuna di pareggiare sessanta secondo più tardi: Mora perde palla al limite, Callejon serve Insigne che si gira e calcia di sinistro sorprendendo Gomis.



La partita si infiamma e si gioca a lungo a ritmi molto alti, anche perché la Spal corre tanto e bene chiudendo ogni spazio al Napoli, al punto da neutralizzare quasi completamente Mertens. Il belga fatica a ricevere palloni giocabili, con Zielinski che a destra non ha mai l'aiuto di Hysaj in fase offensiva, mentre Hamsik, seppur in evidente crescita, non trova lo spazio per inserirsi. Sull'asse Ghoulam-Insigne nasce l'occasione più ghiotta per il sorpasso poco prima dell'intervallo, ma Gomis è attento sul tiro del napoletano.



Nella ripresa la Spal arretra il baricentro e sembra inizialmente alle corde, ma in realtà Gomis resta a lungo inoperoso. Così Sarri prima toglie Hamsik (forse pensando alla Champions) inserendo Allan, poi a venti minuti dalla fine passa al 4-2-3-1 con Milik al posto di Zielinski. In realtà il nuovo modulo dura poco, perché gli azzurri trovano subito il gol con un colpo di testa di Callejon su assist di Ghoulam e ne sfiorano altri due con Milik e Mertens fermati da Gomis.



Sarri a quel punto si cautela cambiando il belga con Rog, ma la sua si rivela una mossa immediatamente sbagliata perché il croato commette fallo al limite dell'area su Viviani e regala al regista una punizione d'oro che puntualmente viene trasformata nel gol del 2-2. Ci pensa Ghoulam, allora, a togliere le castagne dal fuoco, con un gol da fenomeno: prende palla poco oltre la metà campo, salta un avversario e calcia di destro sul secondo palo. Il Napoli sfiora il tris con Milik che poi si fa male facendo preoccupare tifosi, allenatore e compagni di squadra. Ma con la squadra a punteggio pieno, almeno per ora non piange nessuno.