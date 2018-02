Serie A, Spal-Milan

Sei risultati utili di fila in Serie A (come non accadeva da ottobre 2016), otto considerando anche la Coppa Italia. Il cammino del Milan di Gattuso, vittorioso 3-0 sul campo della Spal grazie alla doppietta di Cutrone, comincia davvero a farsi interessante. I rossoneri, trascinati dalla giovane punta, confermano al Paol



LA PARTITA

Al Diavolo bastano due minuti per sbloccare: Suso mette in mezzo dalla destra, Romagnoli impegna di testa Meret e Cutrone non sbaglia il tap-in da due passi. I padroni di casa, colpiti a freddo, reagiscono con furia creando qualche grattacapo alla retroguardia rossonera, in particolare sull'out di sinistra dove il rientrante Rodriguez soffre la velocità di Lazzari. L'undici di Semplici alza l'intensità della pressione e costringe il Milan sulla difensiva: sugli sviluppi di corner Antenucci non aggancia il pallone 'spizzato' da Salamon. A poco a poco la spinta biancazzurra si affievolisce e l'undici di Gattuso guadagna campo rendendosi insidioso con un tiro di Calhanoglu fuori non di molto e con il destro di Bonaventura in area alzato in angolo da Meret. Gli emiliani al 41' vanno però a vicinissimi al pareggio: Viviani colpisce il palo su punizione con Donnarumma immobile.



Nel secondo tempo, dopo una buona partenza del Milan, Semplici corre ai ripari inserendo Paloschi per Everton Luiz e passando così al 3-5-2 ma la Spal non riesce a reagire come nel primo tempo anche perché sulla mediana i 'gattusiani' si impadroniscono della mediana sotto la sapiente regia di Biglia. E' così quasi 'automatico' il raddoppio ospite al 66': Meret non è preciso sul mancino di Suso, Cutrone si avventa sulla sfera colpendo prima il palo e poi deposita in rete: per l'attaccante 20enne quinto gol in campionato.