Serie A, Spal-Juventus 0-0: Allegri stop dopo 12 vittorie

Impresa Spal. Gli estensi, autori di una prova di grande intelligenza tattica e abnegazione, bloccano sullo 0-0 la Juventus ottenendo il quarto risultato utile consecutivo in campionato e dando al Napoli, impegnato domani con il Genoa al San Paolo, l'opportunità di tornare a -2 dal primo posto. La Vecchia Signora, che ha eguagliato il record di 10 incontri di Serie A consecutivi senza subire gol, si ferma dopo 12 vittorie consecutive: non perdeva punti dallo scorso 9 dicembre (un altro 0-0, contro l'Inter). I bianconeri al Paolo Mazza hanno notevolmente deluso dal punto della convinzione, della rabbia agonistica e del gioco non creando quanto si prevedeva alla vigilia del match quando nessuno aveva messo in dubbio il tredicesimo successo di fila. Questa volta non ci sono state le invenzioni dei singoli (Dybala e Higuain) a togliere la castagne dal fuoco (come era avvenuto ad esempio all'Olimpico con la Lazio). Allegri, e con lui i tifosi, si augurano che il passo falso odierno non si riveli decisivo nella corsa scudetto.



LA PARTITA (Qui cronaca e tabellino)

A dispetto dei 50 punti di distacco in classifica, in avvio è la Spal a farsi preferire soprattutto per il grande pressing e l'aggressività in mezzo al campo. La capolista, come ormai avviene da tempo, attende gli avversari facendoli 'sfogare' spettando il momento giusto per le colpire. E per la verità l'occasione più importante capita agli uomini di Allegri: Douglas Costa accelera e serve Alex Sandro, provvidenzialmente chiuso da Costa. Tocca quindi a Dybala provarci ma il suo sinistro non inquadra lo specchio della porta. Dopo la mezz'ora i bianconeri provano ad accelerare anche se Meret non deve compiere alcun intervento perché i padroni di casa, schierati con il 3-5-2, fanno densità sulla mediana ostruendo tutte le linee di passaggio agli avversari. Avversari che sfiorano il vantaggio allo scadere con Dybala: la punizione della Joya termina alta di poco.



Nella ripresa la Juventus alza decisamente i ritmi fin dai primi minuti: Meret respinge il mancino di Douglas Costa e Dybala è impreciso dopo un'avanzata travolgente di Chiellini. L'undici di Semplici tuttavia regge senza eccessivi affanni, mantenendo un atteggiamento tattico lineare, e anche per questo Allegri decide di inserire Mandzukic al posto di Asamoah. Proprio l'attaccante croato, dopo che i suoi compagni erano andati a sbattere sul muro biancazzurro, a 10' dal termine arriva in ritardo sul traversone di Douglas Costa e spedisce fuori di testa mentre Alex Sandro conclude troppo debolmente da buona posizione. È questa l'ultima chance per i piemontesi: lo 0-0 non si schioda nonostante i 5 minuti di recupero.