Serie A, Spal-Inter 1-1: Paloschi gela Spalletti

L'Inter non sa più vincere. Nel lunch match della 22esima giornata di Serie A la squadra di Spalletti sul campo della Spal flirta con la vittoria fino al 90', ma poi viene gelata dall'ex Milan Paloschi. Dopo un primo tempo da sbadigli, i nerazzurri vanno avanti al 3' della ripresa grazie ad un clamoroso autogol di Vicari, ma poi non chiudono la partita, anzi, soffrono fino alla fine (clamorose le occasioni sciupate da Kurtic e Paloschi), e nel recupero vengono puniti dal colpo di testa dell'attaccante di casa. Nel finale esordio italiano per Rafinha.

Spal-Inter 1-1 (cronaca e tabellino)

L'Inter è senza vittorie da quasi due mesi e Spalletti per centrare i tre punti vara una formazione più offensiva con Brozovic, al centro delle voci di mercato, al posto di Gagliardini e Cancelo-D'Ambrosio sulle fasce. Semplici al contrario risponde con uno schema più difensivo, lascia fuori Floccari spostando Schiattarella in attacco e tra i pali sceglie il rientrante Meret.

L'avvio è su ritmi molto blandi, con i padroni di casa che fanno giro palla e stanno attenti a non scoprirsi mai. La prima occasione della partita capita sul destro di Candreva, che calcia potente in diagonale da buona posizione ma trova l'opposizione del portiere classe 1997 in prestito dall'Udinese (10'). Sembra che l'Inter possa iniziare a prendere in mano la gara, ma la Spal non lascia spazi e i nerazzurri dimostrano molte difficoltà in fase di impostazione, Icardi davanti è troppo isolato e la squadra di Spalletti non riesce a creare occasioni da gol. Le uniche emozioni del primo tempo, se così si possono chiamare, sono un sinistro al volo di Perisic, un colpo di testa alto di Grassi, una conclusione dal limite di Antenucci parata facilmente da Handanovic e una svirgolata di Icardi da dentro l'area nel finale della prima frazione.

La ripresa inizia con Eder al posto di un deludente Candreva, l'attaccante azzurro prende posizione più vicino ad Icardi e Vecino si allarga leggermente, lasciando il solo Borja Valero davanti alla difesa. Dopo neanche tre minuti i nerazzurri passano subito in vantaggio, Cancelo mette in mezzo un cross fuori portata per i suoi attaccanti, ma Vicari interviene goffamente e batte Meret mettendola all'angolino. Il gol dà fiducia ai nerazzurri, che guadagnano campo e sono più aggressivi rispetto al primo tempo, ma ha anche l'effetto di svegliare la Spal, che comincia ad attaccare alla ricerca del pari rendendo la partita più divertente. Viviani mette i brividi ad Handanovic con un destro deviato, poi Meret si supera per mandare in corner il destro a botta sicura di Vecino (55'). La partita si gioca su un buon ritmo, Vicari prova a farsi perdonare in acrobazia dopo un batti e ribatti in area, poco dopo Antenucci tira troppo centrale. Brozovic fa volare Meret con un destro dal limite, la difesa della Spal rischia un altro autogol, poi Semplici inserisce Paloschi per Schiattarella prima che Kurtic si divori la chance per il pari sparando altissimo da pochi metri (75'). L'attaccante ex Milan si rende subito pericoloso, ma mette fuori di testa a porta praticamente vuota (79'), poco dopo Costa prende il posto di Mattiello (85'), ma quando sembra ormai finita Paloschi, ancora di testa, batte Handanovic e fa esplodere il Paolo Mazza. Spalletti è una statua, non ci crede, prova a gettare nella mischia Rafinha, ma ormai non c'è più tempo: l'Inter non sa più vincere.