Serie A, Spal-Bologna 1-0: decide il bolide di Grassi

La Spal fuori dalla zona retrocessione. Anche se forse sarà solo per 24 ore, la squadra di Semplici grazie alla vittoria per 1-0 nel derby col Bologna abbandona momentaneamente il terz'ultimo posto in classifica e comincia seriamente a sognare la permanenza in Serie A. Vittoria strameritata per i biancazzurri, che hanno dominato la gara senza rischiare praticamente mai aiutati anche dalla superiorità numerica durata per quasi 90' (espulso Gonzalez al 10'). Il gol partita porta la firma di Grassi, che a inizio ripresa fulmina Mirante con una conclusione al volo e firma la sua seconda rete in A ( la prima risale a Marzo 2017).

Spal-Bologna 1-0 (tabellino e cronaca)

Per il sentitissimo derby casalingo che può valere una buona fetta di salvezza mister Semplici opta per il 3-5-2 e si affida al tandem offensivo formato da Paloschi e Antenucci, Donadoni risponde con un 3-5-1-1 in cui Masina agisce da esterno di centrocampo e il rientrante Verdi si muove alle spalle della punta Destro.

Si gioca sotto una pioggia battente e con il campo in pessime condizioni, ma Rocchi dà l'ok e la Spal parte a razzo: nei primi minuti occasioni per Antenucci (tiro alto) e Paloschi, che reclama un rigore, poi al 10' lo stesso Antenucci scappa in contropiede e viene steso da Gonzalez: per il direttore di gara è ultimo uomo, Bologna in dieci. Donadoni, che aveva perso Poli per infortunio due minuti prima (al suo posto Donsah) non effettua cambi e passa alla difesa a 4, ma la Spal continua a spingere sull'acceleratore e va vicina al vantaggio con Viviani (punizione a lato di poco), Grassi (gran botta da fuyori) e Lazzari, che spreca clamorosamente a tu per tu con Mirante. Nonostante il dominio dei padroni di casa, sostenuti come sempre da un pubblico rumorosissimo, i rossoblu reggono e si va al riposo sul risultato di 0-0.

La ripresa inizia con gli stessi 22 in campo e con la Spal che riprende da dove aveva concluso la prima frazione. Alla prima occasione utile i padroni di casa passano grazie alla botta da fuori di Grassi, che arriva al volo su una respinta della difesa rossoblu e non lascia scampo a Mirante. Il gol segnato accende ancor di più l'entusiasmo del Paolo Mazza, ma nonostante la spinta del pubblico dopo il vantaggio la Spal abbassa il ritmo e comincia a gestire la gara facendo possesso e sfruttando la superiorità numerica. Donadoni prova a dare una scossa ai suoi inserendo Avenatti per Verdi, ma complice anche il campo pesante i rossoblu non sembrano avere le energie per creare pericoli alla difesa di casa. Nel finale espulso anche Mattiello (doppio giallo), un minuto dopo Destro ha la grande chance per il pari ma la sciupa incredibilmente a porta vuota da un passo e alla fine è festa Spal.