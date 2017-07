Serie A, si riparte: Napoli anti-Juve, Milan da Champions

Si ricomincia. Lunedì 5 luglio 2017 parte finalmente la nuova stagione: nessuna partita, ma Milan e Napoli cominceranno i rispettivi ritiri e a quel punto, da quel punto, conterà soltanto il lavoro sul campo. Sono le prime squadre di Serie A a ripartire, sono le prime, forse non a caso, a sognare. Per motivi diversi, con obiettivi diversi.



Il Milan, così come lo stanno costruendo Fassone e Mirabelli, sembra già da Champions. Perché cinque nuovi acquisti sono stati già ufficializzati, un altro (forse quello più suggestivo) verrà annunciato probabilmente proprio nel giorno del raduno, il settimo arriverà poco più tardi. Musacchio, Kessié, Ricardo Rodriguez, André Silva, Borini, Calhanoglu, Conti. In un modo o nell'altro tutti aggiungeranno qualcosa, soprattutto il trequartista turco. Se la vicenda Donnarumma avrà un lieto fine, Montella (che aspetta comunque un altro rinforzo davanti, con Kalinic in prima fila) avrà una squadra rivoluzionata e potenzialmente da quarto posto. Perché nel frattempo la Roma si sta indebolendo e comunque ripartirà con un nuovo progetto tecnico, così come l'Inter. I nerazzurri, però, promettono scintille sul mercato e il primo grande rinforzo l'hanno già preso, perché il valore di Luciano Spalletti è indiscutibile, come hanno visto a Roma.



Il Napoli non ha comprato ancora: sono in arrivo Ounas e Mario Rui, forse si chiuderà per Berenguer e per un altro portiere, ma quello che conta è altro. È il famoso patto scudetto che ha portato Insigne e Mertens a rinnovare, ha indotto Koulibaly a restare, salvo clamorosi colpi di scena, e ben undici giocatori a rinunciare alle ferie extra nonostante gli impegni con le nazionali. Il 5 luglio, da Hamsik a Rog, saranno tutti a Dimaro, perché Sarri crede nella grande impresa: la Juve, che ha finito male la stagione con la sconfitta di Cardiff, i rumors di mercato e le indiscrezioni su un presunto spogliatoio spaccato, resta comunque la grande favorita. Lo è oggi, lo sarà ancora di più quando, dopo Schick, avrà messo a segno altri grandi colpi, Bernardeschi su tutti.