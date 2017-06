Serie A, settima giornata: Napoli ko, la Juventus vola a più 4

Il Napoli perde per la prima volta in stagione e scivola a meno quattro punti dalla Juventus in classifica. La squadra di Sarri va ko a Bergamo: l'Atalanta vince 1-0 e centra il secondo successo consecutivo dopo la vittoria sul Crotone nell'ultimo turno. A decidere la sfida dell'Azzurri d'Italia, ci pensa Petagna, al terzo gol in campionato. L'ex Milan, sfrutta il rimpallo, che vede sfortunato protagonista Ghoulam, e batte col mancino Reina al 9'. Il club partenopeo va vicino al pareggio in più circostanze, ma le parate di Berisha salvano i nerazzurri, che sfiorano il gol del 2-0 con Dramé (traversa). L'inserimento di Mertens e Gabbiadini non cambia la storia del match: il Napoli si ferma e la Juventus è già in fuga dopo sole sette giornate.



Nelle altre gare delle 15.00 il Cagliari regola il Crotone: al Sant'Elia finisce 2-1 in favore della formazione di Rastelli. Di Gennaro porta avanti i suoi al 38' con una staffilata di sinistro da fuori area, mentre il colpo del ko porta la firma di Padoin, bravo, al 56', a superare un incerto Cordaz con un destro potente. Al 91' Stoian prova a riaprire la gara con un gran gol su punizione, ma ormai è troppo tardi. Sei punti nelle ultime due gare per i rossoblu, imbattuti in casa, mentre gli Squali sono ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato. La Sampdoria e Giampaolo possono tirare un sospiro di sollievo: i blucerchiati pareggiano 1-1 in casa contro il Palermo di De Zerbi. Rosanero in vantaggio, al 60', con il solito Nestorovski, alla terza rete in stagione. Nel finale da segnalare l'espulsione di Gazzi, ma sopratutto la rete dell'1-1 di Bruno Fernandes, che fa esplodere il pubblico di Marassi al 94'. Al Dall'Ara il Genoa batte 1-0 il Bologna, grazie al secondo gol in Serie A del Cholito Simeone (77'), ben servito da Laxalt. Partita molto nervosa con ben tre cartellini rossi: Gastaldello e Dzemaili nel Bologna e Gentiletti nel Genoa.



Roma-Inter in diretta su Premium Sport HD alle ore 20.45

Telecronaca: Sandro Piccinini. Commento tecnico: Roberto Cravero

Telecronaca tifoso: Carlo Zampa, Christian Recalcati

Bordo campo: Marco Cherubini, Marco Barzaghi

Roma e Inter si sono affrontate 166 volte in Serie A: nerazzurri in vantaggio per 71 vittorie a 47.

L’Inter ha vinto solo due delle ultime 10 sfide di campionato contro la Roma, ma queste due vittorie sono arrivate entrambe nell’arco delle ultime tre sfide (dal 2015 in poi).

Tre gol e un assist per Perisic nelle sue ultime sette presenze in A: il croato è andato a segno nel match all’Olimpico contro i giallorossi dello scorso campionato.

Francesco Totti ha partecipato attivamente a 10 gol nelle ultime 11 partite di Serie A (sei reti, incluso il suo gol numero 250 in Serie A, e quattro assist).