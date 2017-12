Serie A, sedicesima giornata: le formazioni LIVE

Cagliari (3-5-2): Rafael; Romagna, Ceppitelli, Pisacane; Faragò, Ionita, Cigarini, Joao Pedro, Padoin; Pavoletti, Farias. All.: Diego Lopez. Panchina: Cragno, Andreolli, Van der Wiel, Miangue, Capuano, Dessena, Cossu, Giannetti, Sau Squalificati: Barella Indisponibili: Crosta, Melchiorri Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Strinic; Barreto, Torreira, Praet; Ramirez; Zapata, Quagliarella. All.: Giampaolo. Panchina: Puggioni, Tozzo, Andersen, Murru, Sala, Regini, Caprari, Capezzi, Kownacki, Verre, Alvarez, Djuricic Squalificati: nessuno Indisponibili: Linetty

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Mandzukic; Higuain. All.: Allegri. Panchina: Pinsoglio, Rugani, Barzagli, Bentancur, Marchisio, Alex Sandro, Sturaro, Cuadrado, Dybala, Bernardeschi. Squalificati: nessuno Indisponibili: Buffon, Lichtsteiner, Höwedes, Pjaca Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Santon; Vecino, Gagliardini; Candreva, Borja Valero, Perisic; Icardi. All.: Spalletti. Panchina: Padelli, Berni, Nagatomo, Ranocchia, Cancelo, Dalbert, Joao Mario, Brozovic, Eder, Karamoh, Pinamonti. Squalificati: nessuno Indisponibili: Vanheusden

CHIEVO-ROMA domenica alle 12:30 su PREMIUM SPORT HD



Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Dainelli, Tomovic, Gobbi; Bastien, Radovanovic, Depaoli; Birsa; Meggiorini, Inglese. All.: Maran

Panchina: Seculin, Confente, Bani, Cesar, Gamberini, Jaroszynski, Gaudino, Garritano, Pucciarelli, Pellissier, Stepinski, Leris.

Squalificati:

Indisponibili: Castro, Hetemaj, Rigoni



Roma (4-3-3): Alisson; Bruno Peres, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Pellegrini, Gonalons, Nainggolan; El Shaarawy, Dzeko, Schick. All.: Di Francesco.

Panchina: Skorupski, Lobont, Fazio, Florenzi, Castan, Emerson, Moreno, Strootman, Under, Perotti, Gerson.

Squalificati: De Rossi

Indisponibili: Karsdorp, Defrel