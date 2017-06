Serie A, sedicesima giornata: Cagliari-Napoli 0-5

Se doveva essere data una risposta alla vittoria della Lazio sulla Sampdoria, il Napoli ci è riuscito alla grande. Gli azzurri battono 5-0 il Cagliari al Sant'Elia nell'anticipo delle 12:30 e agganciano i biancocelesti al quarto posto della classifica. I ragazzi di Maurizio Sarri ottengono il terzo successo consecutivo dopo quello con l'Inter in campionato e quello in Champions League sul campo del Benfica e si godono un super Dries Mertens, protagonista assoluto della sfida contro i rossoblu. Dopo aver collezionato 4 punti nelle ultime due gare la formazione di Massimo Rastelli va ko e subisce per la terza volta in stagione 5 reti all'interno dei 90'.



Il Napoli mette subito le cose in chiaro bombardando la porta rossoblu tra il 7' e l'11' con i tiri di Callejon, Zielinski e Mertens. L'occasione più grossa per passare in vantaggio però capito sul destro di Hamsik, murato sulla linea da Pisacane al 18'. Insigne ci prova con una traiettoria a giro al 23', Padoin risponde al 27', ma Hysaj è attento e devia in anngolo. Al 28' Insigne si rifà vivo: Storari blocca la sua conclusione a strozzata. L'ex portiere della Juventus, al 34', però non riesci a evitare il gol degli ospiti, che passano in vantaggio con Mertens, bravo a girarsi e a trovare l'angolino lontano col destro. Il Napoli vuole andare al riposo senza aver segnato un'altra rete e allora Hamsik, al 45', si fa trovare pronto sulla respinta della traversa dopo la grande parata di Storari su Insigne. Quinto gol in campionato per lo slovacco, che tocca quota 105 in azzurro.



CAGLIARI-NAPOLI 0-5 (tabellino e marcatori)



Nella ripresa non cambia il copione della gara, con la formazione di Sarri che prima sfiora, con Callejon, e poi trova il terzo gol grazie Zielinski (51'), che dalla distanza sfonda la porta. Seconda rete consecutiva per l'ex Empoli dopo quella realizzata all'Inter. Al 60' Storari è bravo su Mertens, ma lo show del belga deve ancora cominciare. Al 69' Insigne lo manda in porta e il numero 14 azzurro questa volta non sbaglia. Ancora Mertens, al 72', realizza la sua tripletta col mancino dopo aver superato Ceppitelli con un tunnel. Sesta marcatura in campionato per l'ex PSV, che non faceva centro dallo scorso 26 ottobre. All'80' scocca l'ora del primo intervento di Reina, che in due tempi neutralizza il tiro di Farias. All'85' c'è ancora tempo per una ripartenza del Napoli condotta da Insigne, ma non finalizzata da Callejon. Gli azzurri stravincono e mandano un messaggio forte a tutte le concorrenti per le zone alte della classifica.