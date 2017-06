Serie A, Sassuolo-Sampdoria 2-1: Acerbi ribalta i liguri

Dopo sei partite senza successi torna finalmente a esultare Di Francesco, il Sassuolo stende 2-1 la Sampdoria al Mapei Stadium e aggancia in classifica il Bologna a quota 40 punti. Vittoria in rimonta per i neroverdi, andati sotto intorno alla mezz'ora del primo tempo puniti da un fortunoso gol di Silvestre ma poi bravi a rimontare con le reti di Ragusa e Acerbi nella ripresa. Stop dunque per la Sampdoria, che torna a perdere in trasferta dopo aver raccolto 10 punti nelle ultime 4 gare esterne.

Sassuolo-Sampdoria 2-1 (tabellino, cronaca e classifiche)

Bella partita al Mapei Stadium, dove il Sasusolo aveva perso tutte le ultime cinque gare, con le due squadre che si sono affrontate a viso aperto viste le non necessità di classifica. Dopo un paio di occasioni per i padroni di casa, i liguri sbloccano la gara al 28' del primo tempo grazie a Silvestre, che calcia dal limite dell'area con la deviazione involontaria di Schick (di mano) e trova una palombella malefica che beffa Consigli e si infila nelle sette. In chiusura della prima frazione grandi proteste dei neroverdi per un presunto rigore non assegnato da Pairetto per un tocco di mano di Praet, ma a mettere tutti d'accordo ci pensa in avvio di ripresa Ragusa, che imbeccato da un grande assist di Pellegrino (ancora uno dei migliori in campo) scappa sulla linea del fuorigioco e batte Viviano con un preciso destro la limite.



Raggiunto il pari il Sassuolo non si accontenta e si getta all'attacco alla ricerca di quella vittoria casalinga che manca da troppo tempo, sette minuti dopo ancora Pellegrino pennella dalla bandierina sulla testa di Acerbi, che salta tutto solo in mezzo all'area e porta i suoi in vantaggio. Nel finale forcing degli ospiti, le squadre si allungano e la partita diventa molto divertente, ma la Doria non trova il gol del pareggio e il Sassuolo non la chiude. Al triplice fischio per Di Francesco un'esultanza che sa di liberazione.