Serie A, Sassuolo-Sampdoria 1-0: Politano, gol salvezza

Il Sassuolo batte la Sampdoria e ed è salvo: l'1-0 è firmato dal "solito" Matteo Politano che in questo finale di stagione ha preso per mano la squadra con sei gol e due assist nelle ultime nove partite. Merito anche di un Domenico Berardi più sereno, non letale come qualche stagione fa ma perfetto per giocare a fianco dell'attaccante sfuggito al Napoli nel mercato invernale. I neroverdi rimangono quindi in serie A, a prescindere dal risultato del Cagliari: almeno una squadra sotto non può superarli per punti o classifica avulsa.



Primo tempo (al 20' Iachini perde Dall'Orco per un problema al ginocchio, entra Peluso) praticamente senza occasioni, impegnato maggiormente Viviano dalle conclusioni di Berardi, Missiroli e Adjapong. Ripresa più vivace anche per merito della Sampdoria che però va sotto: quattro minuti dopo una grande occasione sventata da Viviano, Politano beffa sul primo palo il portiere blucerchiato, è il 68' ed è la rete che decide il match. Per la Samp è ancora possibile l'Europa League ma la strada si fa dura.