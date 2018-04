Serie A, Sassuolo-Napoli 1-1: Sarri frena ancora

Al Mapei Stadium il Napoli potrebbe essersi giocato le speranze scudetto. I "sarriani" non vanno oltre l'1-1 contro il Sassuolo e mancano il sorpasso sulla Juventus. I passi falsi cominciano a essere troppi per poter puntare al tricolore. Da qualche settimana l'ex capolista non sembra più la stessa e dal punto di vista fisico e soprattutto da quello mentale, quasi che non ci sia più la convinzione di strappare il titolo ai bianconeri anche perché cominciano a mancare le forze nei giocatori che hanno tirato la carretta fino a oggi (il tema della 'rosa ristretta' torna prepotentemente d'attualità) e che non hanno potuto fermarsi davvero in quanto impegnati con le Nazionali. Spetta a Sarri provare a rivitalizzare il gruppo nel prossimo mese e mezzo per non avere ulteriori rimpianti.



LA PARTITA (Qui cronaca e tabellino)

Gli azzurri partono forte: al 5' Callejon segna di testa ma il gol viene annullato per fuorigioco e in seguito Consigli respinge alla grande la conclusione ravvicinata di Insigne (servito splendidamente da Jorginho). La squadra di Sarri insiste insediandosi nella metà campo rivale mentre il Sassuolo si difende in massa con 10 uomini dietro la linea della palla per poi ripartire in contropiede. Al 22', a sorpresa, i neroverdi passano: Politano (a lungo corteggiato a gennaio dai campani) infila Reina di sinistro dopo il palo colpito da Peluso. Il Napoli reagisce con rabbia: Insigne approfitta di un pasticcio di Lirola prima di sprecare da due passi calciando sull'esterno della rete. Il numero 24 quindi va a sbattere contro un super Consigli, strepitoso nel deviare il tap-in dell'attaccante esterno. Nel recupero secondo brivido per gli ospiti: Politano manca di un soffio il pallone messo in mezzo dalla sinistra da Berardi.



In avvio di ripresa i padroni di casa vanno a un passo dal raddoppio: Politano, favorito da uno scivolone di Koulibaly, scatta verso la porta tirando però centralmente e Berardi si divora una facile opportunità sulla respinta di Reina. Scampato il pericolo i partenopei aumentano i giri del motore senza trovare però i varchi giusti: Sarri decide allora di inserire Milik per Jorginho affidandosi a un modulo spregiudicato. Il polacco entra subito nel vivo del gioco con uno stacco aereo che non inquadra lo specchio della porta: è un sussulto perché il Sassuolo controlla senza troppi affanni fino all'80' quando Rogerio è sorpreso alle spalle da Callejon nel gol dell'1-1. Negli ultimi minuti è assalto Napoli: tuttavia, a parte la traversa di Milik in acrobazia, gli azzurri non riescono più a creare le premesse del gol vittoria.



CHIEVO-SAMPDORIA (Qui cronaca e tabellino)

I blucerchiati dominano il match fin dalle prime battute e vanno in vantaggio al 26'. Quagliarella, che in precedenza aveva fallito una grande occasione, trasforma il rigore concesso da Orsato per il contatto (dubbio) tra Gobbi e Zapata. Nel secondo tempo i veneti alzano il baricentro e al 63' agguantano il pari: invito di Giaccherini e colpo di testa vincente di Castro. Entrambe le squadre a questo punto vogliono vincere: al 79' Hetemaj, appena entrato, Supera Viviano con un tiro-cross dalla sinistra. Il Chievo, reduce da tre ko di fila, conquista così tre punti fondamentali in chiave salvezza, la Sampdoria conferma di attraversare un momento difficille (terza sconfitta consecutiva) e sfortunato, e vede allontanarsi la zona Europa.