Serie A, Sassuolo-Milan 0-2: i rossoneri ripartono

Vincenzo Montella vince la gara contro la cabala ma, soprattutto, il suo Milan batte il Sassuolo a Reggio Emilia e riparte a macinare punti in campionato. Nonostante le rassicurazioni della dirigenza, un risultato negativo dei rossoneri avrebbe messo seriamente a rischio la panchina del tecnico proprio contro una squadra che in passato ha portato male ai suoi predecessori (da Allegri a Seedorf). E invece il 2-0 del Mapei Stadium porta un po' di sole dalle parti di Milanello: la classifica rimane complicata ma non è la cosa da guardare al momento, in casa milanista si vivrà la sosta per le nazionali con tutt'altro umore.



Romagnoli (in anticipo di testa sulla presa di Consigli, gol regolare nonostante le proteste degli avversari) e Suso (splendido sinistro a giro dopo il classico dribbling a rientrare dalla destra) bastano per avere la meglio su un Sassuolo ancora più spaventato del Milan e che, sliding doors, ora potrebbe pure decidere di esonerare Bucchi: tanta buona volontà, poco gioco e soprattutto pericolosità offensiva a livelli molto bassi.



La manovra rossonera rimane poco fluida, in difesa si nota ancora qualche difficoltà anche per lo scarso filtro del centrocampo e Kalinic proprio non si sblocca ma dopo il vantaggio (ed escludendo i dieci minuti successivi alla scossa data ai suoi dall'ingresso di Matri) la squadra di Montella ha preso in mano la partita e, uscito un insufficiente Calhanoglu, ha ritrovato pericolosità spostando Suso qualche metro più avanti. Questo aspetto, assieme alla seconda prova positiva consecutiva di Bonucci dopo l'Europa League, sono le basi da cui ripartire: verso la Champions ci sono ancora 26 partite da giocare.