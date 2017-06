Serie A, Sassuolo-Milan 0-1: decide Bacca tra le polemiche

Il Milan sfata il tabù Mapei Stadium e vince a Reggio Emilia, la vittoria per 1-0 contro il Sassuolo consente ai rossoneri di tenere il passo della Lazio che batte 1-0 in casa l'Udinese. Finisce subito l'effetto Zeman, il Pescara perde 2-0 a Verona senza impensierire quasi mai il Chievo mentre il Genoa riacciuffa il Bologna nel finale e il Cagliari vince in rimonta 2-1 a Crotone.



SASSUOLO-MILAN 0-1 (Tabellino, cronaca e risultati)

Vittoria tanto preziosa quanto contestata quella del Milan: un rigore di Bacca al 22' condanna Di Francesco, ma il colombiano dal dischetto tocca due volte prima che la palla entri. Calvarese convalida e fa infuriare i padroni di casa, così come nell'occasione del 57' quando Paletta stende Politano in area ma l'arbitro non concede il penalty. Da rigore a rigore, Berardi ha sulla coscienza l'errore dagli undici metri in apertura di partita (quarto rigore in stagione, tra sbagliati o parati, che Donnarumma riesce a non raccogliere dalla rete) e rischia pure il doppio giallo nel finale. Partita dai ritmi alti e dai tanti falli, alla mezz'ora si arriva già a quota sei ammonizioni - saranno nove alla fine -, due gol annullati a Bacca entrambi per (giusti) fuorigioco ma alla fine il Milan può festeggiare la 10.095.ma gara della gestione Berlusconi, l'ultima prima del closing.



LAZIO-UDINESE 1-0 (Tabellino, cronaca e risultati)

Il successo sofferto dei biancocelesti arriva quando la gara sembra chiudersi su uno scialbo 0-0. Dopo un brutto primo tempo, con i friulani bravi a contenere i padroni di casa (forse parzialmente distratti dal derby di Coppa Italia di mercoledì), Delneri nella ripresa opta per cambi conservativi e consente alla Lazio di alzare il pressing. Il gol decisivo, però, arriva solo su rigore (contestato): al 72' lieve fallo di mano di Ali Adnan in area, Immobile non sbaglia dal dischetto.



CHIEVO-PESCARA 2-0 (Tabellino, cronaca e risultati)

Zemanlandia rimane a Pescara, a Verona c'è solo il Chievo. Partita dominata dai gialloblù che salgono a 35 punti con le reti di Birsa (gran sinistro a giro al 12') e Castro (tap-in facile facile al 61') e colpiscono pure una traversa con lo sloveno. Abruzzesi pericolosi con Caprari, al 24' Sorrentino chiude la serranda, e Cerri che nel finale spreca una chance per riaprire il match.



CROTONE-CAGLIARI 1-2 (Tabellino, cronaca e risultati)

Al decimo Stoian sembra rilanciare la rincorsa alla salvezza dei calabresi, segnando ai sardi come all'andata: bel sinistro ad incrociare dopo l'affondo di Trotta. Ma il Cagliari ha il "dodicesimo uomo" in campo, Claiton che regala due gol ai rossoblù. Al 32' rinvia corto a centro area, lasciando strada spianata a Joao Pedro, al 69' viene saltato secco da Borriello - entrato dalla panchina - che poi chiude l'azione con un bel sinistro dal limite.



GENOA-BOLOGNA 1-1 (Tabellino, cronaca e risultati)

Esordio dolceamaro per Mandorlini, che acciuffa il pari al 95' ma solo dopo aver sprecato quantità di palle gol incredibili. Primo tempo sostanzialmente equilibrato, meglio gli emiliani prima e i liguri, poi ma nella ripresa Viviani sblocca il match con un gran calcio di punizione. Dopo il cartellino rosso a Torosidis al 75', il Genoa ha tre clamorose occasioni in sette minuti fino all'assalto finale che Ntcham trasforma in rete con una bordata di sinistro.