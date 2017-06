Serie A, Sassuolo-Lazio 1-2: decisivo l'autogol di Consigli

Vittoria fondamentale in chiave Champions League per la Lazio, che nel primo dei due anticipi della 30esima giornata di Serie A espugna il Mapei Stadium 2-1 al termine di una partita non bella ma molto combattuta. Sassuolo in vantaggio a metà del primo tempo grazie a Berardi, che si procura e trasforma il rigore dell'1-0, nel finale arriva il pareggio di Immobile, bravo a sfruttare al meglio il delizioso assist di Felipe Anderson. Ripresa caratterizzata da tanti errori, quello decisivo lo commette nel finale Acerbi, che devia un cross di Lombardi e batte Consigli (e nel tabellino viene considerato autogol del portiere). Nel finale palo clamoroso di Pellegrini, Lazio a tre punti dal Napoli, solo un punto nelle ultime 5 partite per il Sassuolo.

Di Francesco, senza vittorie da quattro partite, schiera la coppia centrale Acerbi-Cannavaro e si affida al tridente Berardi, Politano, Defrel. Inzaghi, che ritrova Milinkovic-Savic, risponde schierando la fomazione tipo con Patric sulla destra al posto di Basta e Lulic nel tridente (Keita in panchina).

La prima occasione è per gli ospiti con una punizione velenosa di Biglia, ma col passare dei minuti il Sassuolo cresce e mette in difficoltà una retroguardia biancoceleste un po' distratta. Sul lancio in profondità di Missiroli, Berardi scatta alle spalle di De Vrij, viene steso da un goffo intervento di Strakosha e trasforma il rigore concesso da Giacomelli (l'attaccante neroverde non segnava in Serie A da 216 giorni, ultima rete al Pescara ad agosto). Il vantaggio mette le ali al Sassuolo, che in pochi minuti sfiora due volte il raddoppio prima con un sinistro debole di Politano e poi con un'iniziativa personale di Lirola, che calcia invece di servire Defrel. Nel momento di maggiore difficoltà però la Lazio reagisce, Felipe Anderson riceve palla al limite e inventa un assist delizioso per Immobile, che da due passi non sbaglia e tocca quota 20 in classifica cannonieri (gol numero 50 in Serie A in 112 presenze). Nel finale di primo tempo poi i biancocelesti hanno addirittura l'occasione per completare la rimonta, ma il tiro a botta sicura di Immobile viene respinto prima da Acerbi col fondoschiena e poi da Cannavaro, che in acrobazia mette sulla traversa e salva Consigli.

La ripresa inizia con gli stessi 22 in campo, l'avvio è molto equilibrato e caratterizzato da tanti errori da entrambe le parti, la prima occasione è ancora per lo scatenato Immobile, che calcia col destro dal limite, ma trova Consigli a dirgli di no. Dopo un quarto d'ora Inzaghi prova a mischiare le carte con Keita e Lukaku che prendono il posto di Lulic e Hoedt, entrambi ammoniti nel primo tempo e a rischio secondo giallo (domenica sera all'Olimpico arriva il Napoli). Il secondo tempo è decisamente meno divertente del primo, le due squadre si annullano a vicenda e le occasioni scarseggiano: Di Francesco prova a cambiare la gara inserendo Duncan e Matri per Missiroli e Defrel, ma il cambio decisivo è quello che fa Inzaghi a 10' dal termine, quando Lombardi prende il posto di Felipe Anderson. Tre minuti dopo il suo ingresso in campo il numero 25 si fa trovare libero sulla destra e mette in mezzo un pallone forte e teso che trova la sfortunata deviazione di Acerbi e batte Consigli. Al 90' grande occasione per il pari dei neroverdi, ma il colpo di testa di Pellegrini colpisce l'incrocio dei pali e Inzaghi può esultare. Con questa vittoria la Lazio mette pressione al Napoli, che dista ora solo tre punti, domani gioca con la Juve e domenica sarà all'Olimpico. Solo un punto nelle ultime 5 gare invece per il Sassuolo.