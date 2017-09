Serie A, Sassuolo-Juventus 1-3: Dybala show

La Juventus risponde con tre gol allo 0-3 di Barcellona, mette in vetrina un Paulo Dybala di nuovo sontuoso e riprende l'Inter in testa alla classifica a 12 punti. Il 3-1 a Reggio Emilia è interamente firmato dalla Joya che forse non sarà ancora all'altezza di Messi ma di sicuro è il fuoriclasse della nostra serie A: una perla da fuori area, un colpo da calcetto e poi anche una pennellata su punizione. Il miglior viatico in vista dell'impegno di mercoledì contro la Fiorentina anche se Higuain rimane ancora a secco e in ombra.



I bianconeri ritrovano la loro dimensione e ripartono a testa china con la quarta vittoria su quattro in campionato. Lo show di Dybala comincia dopo appena quindici minuti, l'argentino raccoglie da Mandzukic e sfodera un perfetto sinistro a incrociare. La partita si mette subito in discesa per gli uomini di Allegri che non si trovano di fronte un Sassuolo spavaldo (Sensi migliore tra i suoi), anzi i padroni di casa ci mettono una buona mezz'ora ad entrare nel match, comunque spaventando poco Buffon.



Il bis in apertura di ripresa, di punta su assist di Cuadrado, sembra chiude il match che ha un'improvvisa accelerazione per l'imperfetta copertura del duo Lichtsteiner-Chiellini (al rientro) che lascia Politano libero di segnare l'1-2. Ma lo show della Joya non si era ancora esaurito, c'è pure il sigillo su punizione al 63' che mette il risultato in cassaforte: sono 10 gol in 6 gare stagionali, la Juve invece a quota 13 in serie A dopo quattro turni (non succedeva dal 1959/60). Nel finale qualche minuto anche per Douglas Costa e Bernardeschi che si dimostrano subito pericolosi chiedendo qualche minuto in vista del turno infrasettimanale.