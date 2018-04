Serie A, Sassuolo-Fiorentina 1-0: Politano gol-salvezza

Sette punti in una settimana e il Sassuolo risponde presente alla corsa salvezza: dopo il pari con il Benevento e il successo a Verona nell'infrasettimanale, la squadra di Iachini batte anche la Fiorentina e fa un altro balzo in classifica portandosi a nove punti di distanza dal Crotone terz'ultimo.



È Matteo Politano a mettere la firma sui tre punti guadagnati al Mapei Stadium, splendido il sinistro dal limite dell'area che batte Dragowski poco prima della fine del primo tempo con i viola già in inferiorità numerica da dieci minuti per il doppio cartellino giallo rimediato da Dabo (decisione che non ha convinto il nostro Bergonzi).



Partita dura - oltre al cartellino rosso, altre sei ammonizioni - e non priva di polemiche, soprattutto dal punto di vista ospite. In particolare alla panchina viola non è andata giù la mancata espulsione anche a Berardi, intervenuto duramente su Dragowski (Irrati ammonisce l'attaccante anche dopo aver rivisto le immagini alla VAR).



Ma la Fiorentina, un punto in tre partite, conferma il periodo di appannamento, la mole di gioco prodotta - anche in dieci contro undici, con coraggio e volontà ma poco equilibrio - produce ben pochi pericoli dalle parte di Consigli, è anzi il Sassuolo a sfiorare il raddoppio ma Dragowski risponde bene alle conclusioni di Politano e Ragusa. Il sogno Europa League rimane lontano e il Milan sesto può scappare a +6.