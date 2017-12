Serie A, Sassuolo-Crotone 2-1: Zenga ko all'esordio

Non parte nel migliore dei modi l'avventura di Walter Zenga sulla panchina del Crotone. Gli Squali perdono 2-1 al Mapei Stadium contro il Sassuolo di Iachini e restano fermi a quota 12, con una sola lunghezza di vantaggio sul terzultimo posto occupato dalla Spal. Gli emiliani fanno invece un importante balzo in classifica salendo a 14 punti.



LA PARTITA



Il match si accende nella ripresa dopo un primo tempo avaro di emozioni. Al 49' i padroni di casa trovano il vantaggio con Goldaniga, abile a staccare di testa sorprendendo tutti e capitalizzando il traversone di Politano dalla sinistra. I neroverdi dominano e vanno vicini al raddoppio: Cordaz si supera su Missiroli e Acerbi non inquadra lo specchio della porta da due passi. Il gol del 2-0 è soltanto rinviato: al 61' Politano lascia partire un magnifico destro a giro che si infila all'incrocio.



A questo punto le Streghe hanno una reazione d'orgoglio e accorciano le distanze al 66': Acerbi, per anticipiare Budimir, devia involontariamente nella propria porta soprendendo Consigli. L'undici di Zenga ci crede e prende d'assalto la metà campo avversaria: Consigli vola sul tiro di Barberis e Peluso mura il tiro a botta sicura di Budimir. La pressione dei calabresi è incessante e tuttavia nel finale il Sassuolo avrebbe la possibilità di chiudere definitivamente i conti: Matri sbaglia un rigore fischiato da Manganiello per trattenuta di Sampirisi ai danni dello stesso numero 10. E' l'ultima emozione.