Serie A, Sassuolo-Cagliari 0-0: che errore di Berardi

Sassuolo e Cagliari non si fanno male e pareggiano 0-0 nel lunch match della 24.a giornata di serie A: se per i neroverdi è un brodino dopo i sette gol presi contro la Juventus, i sardi centrano il terzo risultato utile di fila rimanendo a debita distanza dalla zona retrocessione.



Due sole grosse occasioni, una per tempo: al 16' mezza rovesciata volante di Politano sugli sviluppi di un corner ma l'acrobazia del numero 16 finisce di poco a lato. Poco dopo Lopez viene costretto al primo cambio del match: fuori Cigarini - infortunato - per Sau.



Nella ripresa ancora pericolosi i neroverdi ma Berardi, ben imbeccato ancora da Politano, sbaglia da solo contro Cragno: il tiro di sinistro finisce alto. I padroni di casa continuano a metterci pressing e buona volontà anche nel finale ma il fortino rossoblù resiste: pareggio al Mapei Stadium.