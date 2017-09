Serie A, Sassuolo-Bologna 0-1: decide Okwonkwo

SASSUOLO-BOLOGNA 0-1 (clicca qui per cronaca e tabellino)



Nel primo tempo sono poche le emozioni al Mapei Stadium: il Bologna mantiene a lungo il possesso palla ma sono i padroni di casa a rendersi più pericolosi. In avvio il colpo di testa di Missiroli su punizione di Magnanelli è troppo debole e agevola la parata di Da Costa. L'estremo difensore rossoblu è poi chiamato a un grande intervento di piede su Matri, liberato dal velo del rientrante Berardi.



Nella ripresa gli ospiti mettono il piede sull'acceleratore e sfiorano il vantaggio: Palacio non inquadra la porta da due passi in scivolata sprecando l'invito di Donsah. Il centrocampista ghanese lascia partire quindi un destro potente da fuori deviato in angolo da Consigli. I neroverdi si fanno rivedere in avanti con Berardi: l'attaccante evita Da Costa in uscita ma il numero 1 riesce a chiudere in extremis tornando tra i pali.



Il match prosegue con tentativi da una parte e dall'altra e tuttavia a entrambe le squadre manca il colpo risolutivo. Con il passare dei minuti aumenta poi il nervosismo: Magnanelli viene espulso da Tagliavento per doppia ammonizione a 10' dal termine. Quando la partita sembra destinata ormai allo 0-0 i felsinei passano: all'89' Consigli respinge su Palacio prima del tap-in vincente di Okwonkwo.



Nei concitati minuti finali Adjapong va vicino all'1-1 prima di una chance gettata al vento da Palacio. Grazie a questi tre punti il Bologna sale a quota 8 agganciando il Chievo mentre il Sassuolo resta fermo a 4.