Serie A, Sassuolo-Bologna 0-1: decide Destro

La settima è quella buona, oltre che quella più dolce. Il Bologna torna a quella vittoria che mancava dal 22 gennaio contro il Torino e, dopo quattro pareggi e due sconfitte, ritrova i tre punti e lo fa in una partita importante come il derby contro il Sassuolo nell'anticipo della ventottesima giornata.



Dopo un primo tempo equilibrato ma livellato verso il basso viste le pochissime occasioni, nella ripresa è Mattia Destro a sbloccare il match dopo una bella combinazione tra Di Francesco (in campo contro il padre) e Dzemaili: l'attaccante ritrova la via del gol dopo oltre un mese e sale a sei nella classifica cannonieri per la gioia di Donadoni. Il Sassuolo raccoglie la quarta sconfitta casalinga consecutiva, rimane a 31 punti in classifica e viene agganciato proprio dai cugini rossoblù.