Serie A, Sassuolo-Atalanta 0-3: Masiello, Cristante e Freuler

Nel primo anticipo della 22esima giornata di Serie A l'Atalanta espugna 3-0 il campo del Sassuolo, torna momentaneamente davanti al Milan e manda un chiaro messaggio alla Juve in vista della sfida di martedì: la Dea sta benissimo. Nonostante il massiccio turnover applicato da Gasperini, infatti, i nerazzurri dominano tutto il primo tempo e chiudono davanti grazie alla rete di Masiello, nella ripresa il Sasuolo ci prova (palo di Politano, partito titolare, e palo di Matri), la partita è più equilibrata, ma è ancora l'Atalanta a trovare la via del gol: al 66' il Var annulla la rete di Cristante, che però si rifà a circa 10 minuti dal termine segnando il raddoppio e chiudendo di fatto il match. Nel finale arriva (dopo un lungo check al Var) anche il 3-0 firmato Freuler.

Sassuolo-Atalanta 0-3 (cronaca e tabellino)

Iachini si dimentica il mercato e schiera Politano dal primo minuto nel tridente con Berardi e Falcinelli, Gasperini pensa alla sfida di Coppa Italia di martedì contro la Juventus e applica un turnover massiccio, lasciando Gomez e Caldara in panchina con Cristante traquartista e Palomino al centro della difesa.

Nonostante la formazione rimaneggiata l'avvio è tutto di marca nerazzurra, al 6' Cornelius si divora il vantaggio da due passi dopo una spizzata di Cristante su calcio d'angolo. La Dea gioca meglio e mette alle corde il Sassuolo, che subisce gli ospiti e non crea mai occasioni da gol, al 21' Ilicic controlla in area e scarica un diagonale da posizione defilata, Consigli è pronto nella risposta. Molto meno pronto il portiere dei neroverdi si dimostra invece alla mezz'ora, quando esce malissimo sulla punizione di Ilicic spalancando la porta a Masiello, che di testa fa 0-1 (entrambe le reti segnate in questo campionato dal difensore nerazzurro sono arrivate in trasferta, di testa e su assist di Ilicic). Nel finale della prima frazione l'Atalanta sfiora anche il raddoppio, si va al riposo con i nerazzurri che non hanno concesso neanche un tiro nello specchio al Sassuolo.

La ripresa comincia con gli stessi 22 in campo ma con un Sassuolo molto più volitivo, dopo appena un minuto Politano centra un palo clamoroso con un sinistro a giro, poi Berardi viene murato dalla difesa nerazzurra prima che Ilicic, in contropiede, sciupi l'occasione per il raddoppio a tu per tu con Consigli. Dopo 10 minuti Iachini richiama Falcinelli in panchina e getta nella mischia Matri, che è subito pericoloso con una girata al volo che si spegne di poco sul fondo, Gasperini risponde inserendo Petagna per Cornelius (60'). Proprio l'attaccante nerazzurro è protagonista al 66', quando il Var annulla il raddoppio di Cristante per un fallo su Consigli, poco dopo Ilicic impegna il portiere neroverde con una punizione dal limite. La risposta del Sassuolo porta la firma di Matri, ma sul suo bellissimo tacco al volo Gollini è bravo a bloccare a terra con l'aiuto del palo. Il Sassuolo si sbilancia in avanti alla ricerca del pari, l'Atalanta resta compatta e sfrutta gli spazi a disposizione, a circa 10' dal termine Cristante raccoglie un pallone al limite e batte Consigli mandando i titoli di cosda al match. Prima del 90' arriva anche il 3-0 firmato Freuler, che risolve una mischia e poi aspetta quasi 3 minuti per festeggiare, nel finale espulso Goldaniga per somma di ammonizioni.