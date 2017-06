Serie A: San Siro è il fortino dell'Inter, Brozovic stende il Genoa

Quarta vittoria casalinga consecutiva per l'Inter in campionato, la doppietta di Brozovic affossa un buon Genoa e riporta un po' di serenità in casa nerazzurra dopo la brutta sconfitta del San Paolo. Ma il 2-0 del Meazza nel posticipo della diciassettesima giornata di serie A non è tutto oro che cola, almeno guardando la prestazione della squadra: Pioli ha giocato con uomini, numeri e tattiche schierando difesa a tre, Candreva esterno ma di centrocampo, Perisic fuori e Palacio-Eder come ali. Alchimie che non convincono, mettono alcuni giocatori (su tutti la coppia mediana centrale) in confusione per larghi tratti del match e anzi lasciano spesso scoperta la fascia sinistra interista, sulla quale Lazovic fa bello e cattivo tempo pur tradendosi sul più bello. Alla fine i nerazzurri hanno la meglio dei rossoblù per due pezzi di bravura personali: il preciso destro di Brozovic sul finale di primo tempo e il grande coast-to-coast di Joao Mario a servire il raddoppio ancora per il croato nella ripresa. Nel gelo - sia climatico che come umore (vedi contestazione della Curva Nord) - di San Siro, visto il momento, a Pioli va comunque bene così con la classifica che certifica la risalita del'lInter sino all'ottava posizione e, per una volta, sorride anche Handanovic che non subisce gol.

INTER-GENOA 2-0 (Tabellino, cronaca e classifiche)

La difesa nerazzurra si schiera a tre mentre Palacio ed Eder hanno il compito di tenere bassi Lazovic e Laxalt. L'impatto interista non premia le scelte di Pioli, la squadra sembra spaesata a partire da Brozovic e Joao Mario che spesso allargano le braccia in cerca di compagni poco mobili. Le ali offensive nerazzurre non si vedono e allora è il Genoa a creare grattacapi ad Handanovic. Tra il 19' e il 26', tre chance rossoblù. La costante è sempre Laxovic, che Nagatomo non tiene mai, con cross che però Ocampos (sul quale è bravo Handanovic nella terza occasione) e Simeone non riescono ad impattare in modo letale, al 24' grave errore del Cholito che liscia solo davanti alla porta. L'Inter si fa vedere la prima volta al 38' gran movimento di Icardi che poi prova il tiro dal limite, deviato in angolo da Burdisso: sul corner, la palla arriva a Brozovic che di prima intenzione la piazza nell'angolino sbloccando il match.



Il gol tranquillizza i nerazzurri, anche perché Pioli inserisce Melo e Perisic che consentono sia a Joao Mario di dare meno spazio a Rincon che un po' di qualità in più in ripartenza. Ma il croato si mette a destra e intanto a sinistra l'Inter soffre ancora, vedi l'incursione del solito Lazovic che Handanovic smanaccia in angolo al 53'. Un quarto d'ora dopo azione fotocopia, l'esterno rossoblù ruba cinque metri a Nagatomo e si invola verso la porta ma sbaglia assist sul più bello. Ne approfittano i nerazzurri, questa volta la sgroppata è di Joao Mario che si fa 40 metri palla al piede, entra in area e cede a Brozovic che da centro area sigla la personale doppietta. Miranda sfiora il tris da calcio d'angolo ma Perin con un gran volo mette in angolo, il Genoa - nonostante l'incitamento di Juric - alla lunga si spegne, appalusi di San Siro solo per l'ex Pandev. E Gabigol? Si scalda a lungo e poi rientra, mesto, in panchina per far posto a Banega.