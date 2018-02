Serie A, Sampdoria-Torino 1-1, Mazzarri resta imbattuto

Sampdoria-Torino finisce 1-1 e a sorridere è soprattutto Mazzarri, per almeno tre motivi: conserva l'imbattibilità portando a 8 i punti della sua gestione in 4 gare, resiste in dieci contro undici nel finale e, anzi, l'occasione per l'exploit la crea la sua squadra con Belotti che si divora un gol clamoroso; imbriglia Giampaolo, elogiato spesso per il bel gioco, di fatto vincendo il duello tra opposte filosofie per quanto visto in campo. E poco importa che l'arbitro allontani anche lui dai campo quasi al 90'.



A Marassi di bel calcio se n'è visto poco e le due reti, tutt'altro che spettacolari, sono quasi l'emblema della sfida: Torreira sblocca all'11' con una punizione "sporca", calciata astutamente proprio nel punto della barriera in cui c'erano i suoi compagni che si abbassano e fanno passare il pallone, ingannando Sirigu. Il Toro, che prima si era reso pericoloso con Iago, trova il pari con un tiro di Acquah deviato in modo decisivo da Ferrari. E per dieci minuti mette in grande difficoltà la Samp, sempre con Niang, che spreca in malo modo con un pallonetto debole a tu per tu con Viviano. Poi, quando si fa male Obi, Mazzarri inserisce Ansaldi e cambia sistema, passando dal 4-3-2-1 (con Baselli avanzato) a un più accorto 4-5-1.



Nella ripresa le mosse di Giampaolo non danno i frutti sperati: dopo un tentativo fuori bersaglio di Zapata, entrano Kownacki e Caprari, ma la Samp crea poco, anche quando Acquah viene espulso per doppia ammonizione al 73'. Anzi, Viviano (quando si era ancora in undici contro undici) salva su Rincon, poi Belotti ha l'occasione migliore per riportare avanti il Toro su assist di Valdifiori, ma la sciupa clamorosamente calciando alto. Per sua fortuna, il Toro porta via almeno un punto grazie alla parata di Sirigu su Verre al 90' e resta a -5 dalla Samp e dal sesto posto.