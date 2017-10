Serie A, Sampdoria-Roma si recupera il 13 dicembre o il 24 gennaio

Sampdoria (14 punti) e Roma (15 punti) hanno un asterisco in classifica, lacuna che verrà colmata entro fine gennaio: il recupero del match della terza giornata, rinviato lo scorso 9 settembre a causa dell'allerta meteo in Liguria, verrà giocato mercoledì 13 dicembre alle 20:45.



Questo in caso di non qualificazione dei blucerchiati negli ottavi di Coppa Italia contro il Pescara (partita prevista il 28 novembre). Se invece la squadra di Giampaolo passerà ai quarti di finale, si andrà a mercoledì 24 gennaio alle 20:45.