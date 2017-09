Serie A, Sampdoria-Roma salta per l'allerta meteo

L'anticipo di campionato tra Sampdoria e Roma in programma per sabato sera allo stadio Ferraris di Genova è stato rinviato a causa dell'allerta meteo per temporali persistenti e forte pioggia previsti nel capoluogo ligure. È la prima partita della stagione che salta in Serie A: oltretutto il calendario fitto di impegni della Roma rende difficilissimo, se non impossibile, un recupero in tempi brevi. I giallorossi sono impegnati martedì in Champions e da qui alla prossima sosta giocheranno ogni tre giorni.



Negli ultimi quattro anni sono cinque i casi di partite rinviate a Genova per il maltempo. Andando a ritroso, l'11 settembre 2016 l'arbitro rinvia Genoa-Fiorentina al 28' per impraticabilità del campo. Le altre invece non sono nemmeno cominciate. Il 13 settembre 2015 viene rinviata sempre per maltempo Sampdoria-Bologna, il 21 febbraio 2015 è stata la volta del derby Sampdoria-Genoa ancora a causa del meteo e il 17 marzo 2013 viene rinviata Sampdoria-Inter a causa di una violenta nevicata che aveva coperto letteralmente lo stadio Ferraris.

IL COMUNICATO

"Il COC (Centro Operativo Comunale) si è riunito oggi alle 15.00 e, sulla base del bollettino meteo fornito da Arpal e dalla conseguente dichiarazione dello stato di allerta idrogeologica arancione per piogge diffuse e temporali diramato dalla Regionale Liguria dalle ore 14.00 alle ore 23.59 di sabato 9 settembre, ha messo in atto le azioni previste dal Piano comunale di emergenza per la gestione del rischio meteo-idrogeologico. Contestualmente è stato disposto il rinvio di Sampdoria-Roma, partita valida per la 3.a giornata di Serie A TIM 2017/18, in programma allo stadio “Luigi Ferraris” alle ore 20.45 di sabato 9 settembre. Pertanto la gara è stata tecnicamente rinviata a data da destinarsi".