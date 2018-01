Serie A, Sampdoria-Roma 1-1: Dzeko risponde a Quagliarella

La Roma torna a casa da Genova con un punto: la squadra giallorossa pareggia 1-1 contro la Sampdoria nel recupero della terza giornata di serie A e rimane al quinto posto, a due distanze dall'Inter e a cinque dalla Lazio. Un pari preso in extremis al 91' e che comunque non sblocca i giallorossi reduci da due punti nelle ultime quattro partite di campionato.



Con Dzeko in campo dal primo minuto e nervoso forse anche per questioni di mercato, tocca a Nainggolan e Manolas andare vicini al gol ma la prima svolta del match arriva proprio allo scadere del 45': contatto Strootman-Ferrari non sanzionato dall'arbitro, ribaltamento di fronte, cross di Ramirez che Kolarov respinge di mano: dopo la VAR, Orsato concede il rigore che Quagliarella (16° gol stagionale in serie A) segna.



Le grandi proteste dell'intervallo caricano la Roma come un diesel, Zapata va subito vicino al bis e c'è anche il gran miracolo di Alisson sulla punizione di Caprari. Gli squilli giallorossi della ripresa sono però enormi: sul primo il giovane Antonucci colpisce di testa da due passi e sbaglia un gol clamoroso, sul secondo è sfortunato Florenzi. Sul terzo Viviano non può nulla: bel cross di prima intenzione del classe 1999 che proprio Dzeko insacca di testa per l'1-1 finale.