Serie A, Sampdoria-Napoli 0-2: decidono Milik e Albiol

Il Napoli passa 2-0 a Genova sul campo della Sampdoria grazie a un super gol di Milik e alla zuccata vincente di Albiol e spegne le residue speranze di qualificazione europea dei padroni di casa, ma la partita di Marassi verrà ricordata soprattutto per la sospensione di alcuni minuti decisa dall'arbitro Gavillucci per i continui cori di discriminazione territoriale intonati dai tifosi di casa contro Napoli. L'intervento del presidente Ferrero, precipitatosi in campo dalla tribuna, è riuscito a calmare i tifosi, inferociti per la linguaccia provocatoria di Milik.

Sampdoria-Napoli 0-2 (cronaca e tabellino)

Viviano si fa male nel riscaldamento e va in panchina, al suo posto Belec. In attacco è emergenza per Giampaolo, che sceglie la coppia Caprari-Kownacki, alle loro spalle agisce Ramirez. Sarri ritrova Koulibaly, lascia in panchina Hamsik a beneficio di Zielinski e sceglie ancora Mertens invece di Milik.

In avvio subito Napoli padrone del campo e del pallone, al quinto minuto Mertens segna il vantaggio, ma Gavillucci annulla per fuorigioco. Il dubbio è se il pallone arrivato al belga sia stato toccato da Andersen o da Albiol, attimi di indecisione aspettando la verifica del Var, ma evidentemente neanche le immagini chiariscono e il direttore di gara conferma la sua decisione. Dopo un'occasione malamente sprecata da Caprari, il Napoli ricomincia a macinare gioco, Albiol ci prova di testa ma trova sulla sua strada un grande Belec, Insigne cerca il gol a giro, ma il suo destro si spegne sul fondo. Alla mezz'ora buona occasione anche per Callejon, mentre nel finale della prima frazione Ramirez spaventa Reina con una punizione a giro dal limite che viene deviata in corner dalla barriera: sul calcio d'angolo che ne consegue Ferrari di testa prende il tempo ad Allan ma centra la traversa, si va al riposo sullo 0-0.

La ripresa inizia senza cambi e con Insigne che mette i brividi a Belec con un gran destro da 30 metri che sfiora il palo e va sul fondo (52'). La risposta dei padroni di casa è una conclusione da fuori di Kownacki che spaventa Reina, due minuti dopo una super azione corale degli azzurri porta Insigne a tu per tu con Belec, che con un miracolo evita lo 0-1 (65'). Giampaolo prova a vincerla inserendo l'ex Zapata, Sarri risponde con Hamsik (al posto di Callejon) e Milik, che al 71' prende il posto di Mertens e al 72' scarica un potentissimo sinistro a giro all'incrocio e sblocca la partita. Il polacco ha poi un'esultanza provocatoria nei confronti del pubblico di Marassi (che da inizio partita ha intonato divers cori discriminatori contro Napoli) e viene ammonito da Gavillucci. Dopo la linguaccia di Milik i tifosi blucerchiati si scatenano e l direttore di gara è costretto a sospendere la partita: il presidente Ferrero si precipita giù dalla tribuna per parlare con gli ultras, dopo diversi minuti la partita riprende. Si riparte e il Napoli la chiude: Mario Rui da corner trova la testa di Raul Albiol, che va in cielo e fa 2-0 mandando i titoli di coda al match.