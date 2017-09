Serie A, Sampdoria-Milan 2-0, Montella k.o.

SAMPDORIA-MILAN 2-0 (clicca qui per tabellino e cronaca)



La forbice tra le grandi e le altre si è così allargata che nel primo mese di campionato non c'era stato nessun risultato a sorpresa. E forse non è da considerare tale neppure la vittoria della Sampdoria sul Milan: a Marassi finisce 2-0 ed è il risultato più logico per quanto emerso in campo. Del resto, prima che il Diavolo diventi davvero grande, ci vuole tempo ed è questo il verdetto che dà il pranzo della domenica: Giampaolo, dal canto suo, continua il suo campionato da imbattuto. La sua squadra non sarà stata rivoluzionata come quella di Montella, ma privata di Skriniar, Bruno Fernandes, Schick e Muriel, ha fatto in fretta a ricostruirsi.



Il Milan lascia a lungo l'iniziativa alla Sampdoria nel primo tempo, palesando anche una sorprendente inferiorità atletica rispetto all'avversario: il Var cancella subito un rigore assegnato per mani di Kessié (con braccia attaccate al corpo), poi i blucerchiati proseguono la partita sullo stesso piano, mettendo in difficoltà gli avversari con le iniziative di Strinic sulla sinistra e la posizione di Ramirez tra le linee. Di pericoli veri e propri per Donnarumma, tuttavia, ne arrivano pochi: una conclusione di Duvan Zapata ribattuta dal cugino Cristian (che così rimedia a un errore di Bonucci), un destro di Torreira a lato.



Gli highlights non rendono il merito alla superiorità del gioco di Giampaolo. Il Milan dà leggerissimi segnali di risveglio poco prima dell'intervallo, ma di fatto senza combinare granché: Suso da seconda punta è evanescente, Bonaventura è ancora fuori condizione, Biglia rallenta il gioco e spesso si addormenta facendosi strappare il pallone dai piedi, Kessié sbaglia tutto, compreso quando si avventa su un pallone in fuorigioco vanificando un possibile due contro uno di Kalinic e Suso. Il 3-5-2 non funziona anche perché gli esterni Abate e Rodriguez restano sempre molto bassi e Kalinic resta isolato perché le mezzali si inseriscono raramente preferendo il pallone tra i piedi.



Nella ripresa il Milan dà l'impressione di soffrire un po' meno, ma davanti fa comunque fatica: Suso tende ad allargarsi a destra per lasciare spazio agli inserimenti di Kessié, ma nell'unica vera occasione l'ivoriano si fa rubare il tempo da Torreira reclamando un rigore inesistente. Kalinic si fa vedere in una sola circostanza su un cross basso di Rodriguez, ma spara alto.



La Sampdoria attacca con minore intensità, un tacco di Ramirez libera Praet al tiro, ma l'assist più efficace ai blucerchiati lo fa Cristian Zapata, che al 72', di testa, regala una palla a centro area all'altro Zapata e il cugino non sbaglia da due passi. Ed è l'episodio che decide la partita perché il Milan si innervosisce e colleziona più ammonizioni che occasioni: Montella effettua i cambi solo dopo l'1-0, eppure lascia in panchina André Silva. Non è una mossa vincente, visto che il gol arriva, ma sempre nella stessa porta, con Alvarez appena entrato che approfitta di un'altra dormita di Cristian Zapata.