Serie A, Sampdoria-Lazio 1-2: Inzaghi si rialza dopo il derby

La Lazio si rialza, conferma l'ottimo andamento in trasferta di questa stagione e a Marassi batte una Sampdoria combattiva ma poco incisiva in zona gol. Biancocelesti in vantaggio al 40esimo del primo tempo con Milinkovic Savic, il raddoppio che chiude il match arriva cinque minuti dopo con Parolo, ben servito da Felipe Anderson. Nella ripresa gli uomini di Inzaghi controllano il ritmo della partita e vanno anche vicini al tris con Immobile prima di subire nel finale la rete del 2-1 di Schick. Biancocelesti a 31 punti a una lunghezza dalla coppia Milan e Roma.

Dopo la cocente delusione del derby Inzaghi va in cerca di una vittoria scaccia pensieri. Il tecnico biancoceleste conferma Wallace al centro della difesa di fianco al rientrante De Vrij e lascia in panchina Keita, Immobile agisce nel tridente con Felipe Anderson e Lulic. Giampaolo risponde confermando Puggioni tra i pali e schierando Bruno Fernandes alle spalle di Muriel e Quagliarella.

SAMPDORIA-LAZIO 1-2 (tabellino e cronaca)

L'inizio di gara è divertente, con veloci capovolgimenti di fronte ma poche occasioni da gol. La Lazio attua un proficuo pressing alto sui portatori di palla della Sampdoria, che cerca di giocare in ripartenza e tiene la linea difensiva molto alta (Immobile finisce in fuorigioco sei volte nel solo primo tempo). La prima emozione intorno al quarto d'ora con Immobile, che di testa non colpisce con la forza necessaria, la Samp risponde facendosi vedere dalle parti di Marchetti con due conclusioni da fuori di Bruno Fernandes. Dopo un buon avvio il ritmo cala, gli ospiti giocano meglio ma non pungono e per sbloccare il match ci vuole l'invenzione di un singolo. Al 40' azione insistita sulla destra di Felipe Anderson, che salta nettamente Linetty e pennella un cross in mezzo su cui Milinkovic Savic arriva con ottimo tempismo di testa e batte Puggioni. Per il brasiliano, decisamente il migliore dei suoi nei primi 45', si tratta del sesto assist stagionale, raggiunto Suso. Il gol mette le ali alla Lazio, che due minuti dopo il vantaggio va vicinissima al raddoppio con Immobile: sul destro del centravanti azzurro Puggioni è bravissimo a dire di no. I blucerchiati accusano il colpo e sbandano pericolosamente, i biancocelesti sentono l'odore del sangue: poco prima dell'intervallo ancora Felipe Anderson serve col contagiri Parolo, che in scivolata segna il 2-0 con cui si chiude la prima frazione. Il centrocampista azzurro, al primo gol stagionale, è il 14esimo marcatore stagionale della squadra di Inzaghi.

La ripresa si apre con Strakosha al posto di Marchetti vittima di un guaio miscolare e con Praet che prende il posto di Bruno Fernandes dietro le punte. Il primo pericolo lo crea la Samp con Muriel ma il colombiano calcia alto, tre minuti dopo grande azione personale dello scatenato Felipe Anderson che calcia col destro e trova un'ottima risposta di Puggioni. La Sampdoria prova a gettarsi in avanti alla ricerca del pareggio ma non riesce a portare veri e propri pericoli dalle parti dell'area biancoceleste e così a rendersi pericolosa è la Lazio, che trova spazio in contropiede per far male alla Samp. Immobile scappa via due volte sul filo del fuorigioco, ma entrambe le volte si divora il gol del 3-0 prima allungandosi troppo il pallone e permettendo a Puggioni di uscire e poi calciando a lato. A un quarto d'ora dalla fine Quagliarella ha la possibilità di riaprire il match con una punizione dal limite, ma sulla sua battuta sotto la barriera è bravissimo il portiere biancoceleste a dire di no. Inzaghi inserisce Keita per pungere in ripartenza ma la Lazio col passare dei minuti si schiaccia sempre più e regala campo alla Sampdoria, che nel finale riapre la partita con un tiro dal limite di Schick, al terzo gol in campionato e al quinto in stagione. Il direttore di gara assegna 5 minuti di recupero, ma i padroni di casa non riescono più a rendersi pericolosi e la gara va in archivio.