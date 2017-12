Serie A, Sampdoria-Lazio 1-2: Inzaghi ritrova la vittoria

Dopo una sconfitta e un paregio, la Lazio riesce a ritrovare quella vittoria che mancava dal 29 ottobre (trasferta a Benevento) e ribalta un match ad alta tensione contro la Sampdoria. Al Ferrarsi finisce 2-1 per i biancocelesti: la spaccata di Milinkovic-Savic e l'opportunismo di Caicedo ribaltano la rete di Zapata e consentono ad Inzaghi di mantenere il ritmo delle prime quattro, in piena corsa per un posto in Champions League.



Al Ferraris partita intensa ed equilibrata, come ci si attendeva tra due delle più grandi rivelazioni di questa serie A: il merito dei laziali è quello di averci creduto sempre, grande voglia di agguantare i tre punti anche nello spezzone finale di partita, una volta rimesso in sesto il risultato. Bravo anche Inzaghi ad inserire Caicedo, dando un messaggio di grande mentalità ai suoi.



La Lazio scende in campo con la settima formazione uguale consecutiva, Giampaolo sceglie Murru e Praet e la partenza è a razzo per entrambe le squadre. Occasioni per Parolo, Ramirez e soprattutto Luis Alberto (Bereszynski salva di tacco quasi sulla linea) ma il primo tempo si chiude 0-0. Nella ripresa la scossa arriva da Parolo che colpisce un palo pieno al 52', quattro minuti dopo De Vrij-Bastos vanno entrambi su Quagliarella che fa sponda per Zapata: il colombiano, tutto solo, non si fa pregare e sblocca il match. Il pari a dieci dalla fine con Milinkovic-Savic bravo a trovare la porta dopo una serie di rimpalli in area, poi la zampata di Caicedo (primo gol in serie A) proprio al 90' riporta il sorriso in casa Lazio