Serie A, Sampdoria-Juve 3-2. E il Benevento perde al 94'

La sconfitta della Juve a Marassi è la notizia della domenica pomeriggio: la Sampdoria dà una lezione ai bianconeri tremando solo nel finale, vince 3-2 e si porta a +7 sul Milan settimo in classifica, mentre Allegri scivola a -4 dal Napoli capolista. Nelle altre gare da segnalare il successo del Sassuolo a Benevento al 94' con i sanniti che vedono sfumare ancora una volta il primo punto in Serie A in pieno recupero. Nelle altre gare colpaccio del Cagliari a Udine, poi due pari con Torino e Fiorentina che vengono fermate da Chievo e Spal e Belotti che sbaglia un rigore.



Scorri le schede per il resoconto di tutte le partite.

BENEVENTO-SASSUOLO 1-2 Sfuma al 94' il primo storico punto del Benevento in Serie A: i sanniti vanno sotto, reagiscono e in dieci contro undici resistono al Sassuolo prima di arrendersi in pieno recupero. I giallorossi partono meglio e creano il primo grattacapo a Consigli sugli sviluppi di un calcio di punizione, ma il portiere interviene in uscita sui piedi di Armenteros. La risposta del Sassuolo è affidata a un'iniziativa personale di Politano: sinistro di poco a lato. Le due squadre se la giocano e danno vita a una partita piuttosto piacevole, a dispetto della classifica e di quanto mostrato nei primi tre mesi di campionato: la tecnica, però, non è di altissimo livello e si capisce quando Chibsah si gira e spara a lato da buona posizione. In apertura di ripresa è il Sassuolo a rendersi subito pericoloso: Ragusa si invola in profondità, ma calcia male e non trova la porta. È un errore clamoroso, allora, a sbloccare il risultato: lo commette Brignoli che serve inavvertitamente Missiroli in piena area, comodo l'assist a Matri che firma il vantaggio. I sanniti, però, reagiscono con veemenza, sfiorano due volte il pari con Chibsah, poi lo trovano con Armenteros, che gira in porta un tiro-cross di Ciciretti. Subito dopo la partita cambia ancora perché la squadra di De Zerbi resta in dieci per l'espulsione di Letizia e nel finale incandescente cede: Berardi sbaglia un rigore, Matri colpisce la traversa, poi Peluso segna il gol partita.

SAMPDORIA-JUVENTUS 3-2 Sei vittorie su sei in casa: la Samp fa valere la legge di Marassi anche contro la Juve. Pronti-via e la Juve va subito al tiro con Higuain che sfiora il gol con un diagonale. L'avvio dei bianconeri mette in difficoltà i padroni di casa che soffrono il pressing alto dei campioni d'Italia e perdono anche Praet per infortunio, sostituito da Linetty. Intorno alla mezzora l'occasione più clamorosa: geniale assist di Higuain per Cuadrado che da due passi non trova la porta, anche per il tocco decisivo di Viviano non visto da arbitro e assistente. La Juve insiste: Khedira manda a lato dopo una torre di Mandzukic, nel finale proteste per un mani di Strinic che però ha il braccio molto vicino al corpo sul cross di Cuadrado. Nella ripresa i bianconeri tornano in campo provando a tenere sempre alto il ritmo, ma vanno sotto alla prima vera occasione della Samp, con Bernardeschi che svirgola il pallone in area e Zapata che si inventa un colpo di testa meraviglioso firmando l'1-0. Il colombiano va anche vicino al raddoppio, ma spreca l'assist di Quagliarella facendosi ribattere il tiro da Szczesny in uscita. Allegri a quel punto inserisce Dybala, ma la Juve sembra ormai in bambola e subisce prima il 2-0 da Torreira, servito da Ramirez, poi il 3-0 da Ferrari, con tutta la squadra ferma a protestare per un fallo su Khedira non visto dall'arbitro, né dal Var. Solo nel finale la Juve torna in partita con i gol di Higuain (su rigore) e Dybala: troppo tardi.

SPAL-FIORENTINA 1-1 Primo punto in campionato senza Thereau per la Fiorentina che trova il pari a Ferrara contro la Spal. Reduce da due sconfitte consecutive prima della sosta, la Viola fa fatica a ritrovarsi e pur tenendo a lungo il possesso palla, non è quasi mai pericolosa: al 33' i viola trovano anche il gol con Chiesa, ma l'arbitro annulla per un fuorigioco precedente di Gil Dias. Così è la Spal a sbloccare il risultato: punizione velenosa di Viviani, colpo di testa di Felipe che sbatte sul palo, il tap-in di Paloschi, alla prima rete in campionato, è vincente. Sotto di un gol, Pioli osa dopo l'intervallo: fuori il terzino Olivera, dentro il centravanti Babacar. La mossa si rivela giusta, perché i padroni di casa arretrano sempre di più il baricentro e vengono puniti da Chiesa, bravo a festeggiare il rinnovo sfruttando l'assist pregevole di Simeone. Nel finale espulso Oikonomou.

TORINO-CHIEVO 1-1 Belotti tradisce ancora sbagliando un rigore e il Toro non decolla, col Chievo che strappa il pari. La squadra di Mihajlovic non è quella combattiva vista con l'Inter e paga l'approccio decisamente negativo: prima rischia su un colpo di testa di Castro che colpisce il palo, poi va sotto su un altro colpo di testa, stavolta di Hetemaj, che sovrasta De Silvestri regolarmente (anche secondo il Var) e sfrutta al meglio la torre di Inglese per portare avanti i veneti. Piano piano i granata trovano le misure e al 33' trovano il pari con un gran colpo di testa di Baselli su assist di Obi. Nella ripresa è il Torino ad andare più vicino al gol: Iago Falque colpisce la traversa da due passi, Belotti fallisce clamorosamente il tap-in. Ancora più grave l'errore successivo: il Gallo conquista un rigore (grazie alla segnalazione del Var), ma poi se lo fa parare da Sorrentino. Finale concitato: espulso Radovanovic.