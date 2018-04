Serie A, Sampdoria-Inter 0-5: pazzesco show di Mauro Icardi

Clamorosa prova di forza dell'Inter nel lunch match della 29.ma giornata di Serie A. Al Ferraris i nerazzurri travolgono con un perentorio 5-0 una Sampdoria irriconoscibile e volano momentaneamente a più 2 sulla Lazio, che giocherà stasera col Bologna. Un dominio durato 90' quello della squadra di Spalletti, che ha chiuso i giochi già nel primo tempo: vantaggio di Perisic al 26', poi la tripletta di Icardi nel giro di 14' che ha sancito l'incredibile 0-4 con cui si è andati al riposo. Secondo tempo di pura accademia per l'Inter, che ha festeggiato il poker del suo capitano (51') e poi ha gestito senza affanni fino al triplice fischio.

Sampdoria-Inter 0-5 (cronaca e tabellino)

Lunch match al sapore di Champions League al Ferraris, per allungare sui padroni di casa Spalletti conferma gli stessi undici che hanno fermato il Napoli a San Siro, con Rafinha alle spalle di Icardi e Brozovic di fianco a Gagliardini a centrocampo. Giampaolo, reduce dai quattro schiaffi presi a Crotone, conferma la difesa a 4 con Ferrari (fresco di convocazione in Nazionale) e Silvestre centrali e schiera Ramirez alle spalle di Quagliarella-Zapata.

Già dall'avvio si capisce che l'Inter è entrata in campo concentrata e determinata, i nerazzurri gestiscono bene il pallone e trovano spesso scoperta una Sampdoria troppo superficiale e sblinciata in avanti. Icardi fa le prove generali con un paio di conclusioni nei primi 10', poi Rafinha e Perisic hanno la grande occasione per sbloccare il match, ma Viviano dice di no e poi viene salvato dall'incrocio dei pali sul corner di Cancelo. In campo c'è solo la squadra di Spalletti, che al 26' passa con lo spettacolare colpo di testa di Perisic su assist telecomandato del terzino ex Valencia. Per i doriani non c'è neanche il tempo di ammortizzare il colpo, al 30' Silvestre stende Rafinha in area (fallo molto dubbio) e Icardi dal dischetto fa 100 gol in Serie A spiazzando Viviano, che in questo campionato aveva già respinto 4 rigori. Doppio vantaggio Inter e Samp in tilt totale, passano soltanto due minuti e Icardi fa doppietta sfruttando l'incerta uscita del portiere dei liguri e battendolo col tacco. Giampaolo prova a dare una scossa inserendo Verre per Bereszynski e abbassando Barreto sulla linea difensiva: la Samp si getta in attacco e colpisce un palo clamoroso con Zapata, ma nel finale proprio Barreto sbaglia il fuorigioco e Icardi ne approfitta per fare tripletta, toccare quota 102 reti e mandare i titoli di coda al match con un tempo di anticipo.

La ripresa comincia senza cambi, ci si aspetterebbe una Sampdoria desiderosa di rivincita e alla ricerca di un miracolo per riaprire la gara, ma i blucerchiati oggi proprio non sono scesi in campo. Passano soltanto sei minuti dall'inizio del secondo tempo e Icardi sfrutta l'ennesimo errore di Barreto per fare 5-0 con una spettacolare girata di destro che beffa Viviano. Per l'attaccante argentino, ancora escluso dai convocati dell'Argentina, si tratta del secondo poker in Serie A in carriera dopo quello segnato al Pescara proprio a Marassi quando vestiva la maglia della Sampdoria. Sullo 0-5 ovviamente la gara perde di ogni significato, l'Inter abbassa il ritmo e gestisce il pallone, la Sampdoria attacca senza convinzione e continua a concedere potenziali occasioni scoprendosi troppo, al 66' Spalletti richiama in panchina Icardi (al suo posto Eder) che esce tra i fischi del suo ex pubblico. La partita di fatto finisce qui, con l'uscita di scena dell'uomo che l'ha decisa e dominata.