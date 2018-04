Serie A, Sampdoria-Genoa 0-0: Ballardini impone il pari

Il 70° derby della Lanterna termina 0-0. Il Genoa, dopo tre sconfitte consecutive nella stracittadina, ha imposto il pari giocando un'ottima partita dal punto di vista difensivo. La Sampdoria, soprattutto nel secondo tempo, ha giocato in costante proiezione offensiva senza riuscire tuttavia a trovare il guizzo vincente dalle parti di Perin: Giampaolo frena in chiave Europa League e deve registrare il sorpasso della Fiorentina in classifica.



Nel primo tempo a farla da padrone è l'agonismo: le due squadre battagliano in mezzo al campo con grande grinta e ritmi sostenuti a scapito però della qualità delle giocate (spesso blucerchiati e rossoblù fanno ricorso ai lanci lunghi per superare il pressing rivale). Così le occasioni da gol, la pari delle idee, latitano: sul taccuino finiscono alcuni alcuni tentativi da fuori della Sampdoria, nulla che possa comunque impensierire Perin.



Nella ripresa la trama sembra cambiare fin dall'avvio: Torreira sfiora il vantaggio con un destro molto velenoso da fuori area. La squadra di Giampaolo aumenta il forcing e si rende pericolosa con Caprari che non inquadra la porta da ottima posizione. Sul fronte opposto il Genoa punta soprattutto a difendersi come dimostra anche l'ingresso di Cofie per Pandev.



Negli ultimi minuti Perin respinge il tentativo di Linetty e quindi blocca il tiro di Caprari mentre il Grifone con il neo entrato Galabinov prova a pungere, senza successo, la difesa della Samp. Finisce 0-0.