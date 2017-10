Serie A, Sampdoria e Bologna al 6° posto, Toro salvo al 93'

Colpacci di Bologna e Sampdoria, che battono rispettivamente Spal e Atalanta, scavalcano il Torino (salvo nel recupero a Crotone) e balzano al sesto posto. Pari senza reti tra Sassuolo e Chievo, il Genoa coglie la prima vittoria in campionato aggravando la crisi del Cagliari.



Scorri le schede per i resoconti delle 5 partite di Serie A della domenica pomeriggio.

BOLOGNA-SPAL 2-1 Il Bologna si conferma la grande rivelazione di questo inizio stagione conquistando la terza vittoria consecutiva che la proietta in zona Europa, al sesto posto insieme alla Sampdoria. Il successo sulla Spal arriva dopo quelli in trasferta contro Sassuolo e Genoa ed è meritato: partono meglio i ferraresi con un'occasione sprecata da Paloschi, schierato accanto ad Antenucci anche per le condizioni precarie di Borriello, poi vengono fuori i rossoblù che sbloccano il risultato al 30'. Cross di Di Francesco, torre di Palacio e zampata vincente di Poli. Prima dell'intervallo Palacio si esbisce in un bellissimo slalom partendo dalla propria metà campo, poi si allunga troppo il pallone davanti a Gomis. Nella ripresa la Spal va subito in gol con Paloschi, che però è in fuorigioco, e poco dopo il Bologna piazza il colpo del k.o.: sfortunato Salamon a deviare nella propria porta un tiro-cross di Donsah. L'ingresso di Borriello dà un po' di vigore alla reazione della Spal che trova però con Antenucci, nel finale, la prima rete in trasferta del suo campionato. Bellissima, ma inutile.

CAGLIARI-GENOA 2-3 Prima vittoria in campionato del Genoa che respira agganciando Spal e Sassuolo in classifica, infliggendo al Cagliari la quarta sconfitta consecutiva, di cui tre sul proprio campo. Sblocca il risultato Galabinov, preferito al recuperato Lapadula e al baby Pellegri: all'8' Ionita perde una palla sanguinosa a centrocampo, Taarabt si inventa un meraviglioso assist filtrante e il bulgaro insacca solo davanti a Cragno. Il Genoa prende coraggio e sfiora tre volte il raddoppio, due con Galabinov e una con Rossettini, il cui colpo di testa viene deviato in angolo da Cragno. I sardi si rendono pericolosi solo con una conclusione di Barella respinta da Perin e subiscono il 2-0 poco prima dell'intervallo dopo un'azione meravigliosa del Genoa, con Taarabt che insacca dal limite dopo un colpo di tacco di Rigoni. Il Cagliari rientra in campo con l'atteggiamento giusto, accorcia le distanze con un colpo di testa di Pavoletti su cross di Faragò e sfiora il pari con Joao Pedro, fermato da Perin. Poi pian piano il Genoa riesce a placare la reazione degli avversari, sfiora il tris con Galabinov, poi lo trova con Rigoni, con la palla che gli carambola sulla testa dopo l'incornata di Rosi. Il Cagliari, però, non si arrende: un mani di Veloso viene giudicato da rigore con l'ausilio del Var, Joao Pedro insacca dal dischetto. Non basta: i Grifoni resistono all'assalto finale dei sardi e portano a casa tre punti.

CROTONE-TORINO 2-2 L'anno scorso il Torino vinse a Crotone grazie a una doppietta di Belotti e l'assenza del Gallo si nota all'Ezio Scida, anche se, come sempre, è la difesa a tradire Mihajlovic, salvo solo in pieno recupero grazie al 2-2 di De Silvestri. La prima occasione capita ai calabresi con Simy, confermato titolare dopo il gol del pari con la Spal: il nigeriano segna ancora, ma l'arbitro annulla. I granata fanno fatica a rendersi pericolosi e, anzi, subiscono il pressing dei padroni di casa che, non a caso, trovano il gol del vantaggio al 25': Rohden si porta la palla sul destro e batte Sirigu con un rasoterra a giro sul secondo palo. L'1-0 scuote il Torino che prima dell'intervallo sfiora tre volte il pari: Cordaz è bravissimo su Rincon e Niang, mentre il tiro di Ljajic si spegne di pochissimo a lato. Nella ripresa i granata accelerano, Cordaz fa il miracolo su una punizione di Ljajic ma non può nulla sul sinistro vincente di Iago Falque: è 1-1. È il momento migliore per la squadra di Mihajlovic che però si fa ancora sorprendere al 65': Simy tocca per Martella che solo davanti a Sirigu non sbaglia. Tutto da rifare per il Toro che solo al 93' in pieno recupero trova il pari con un colpo di testa di De Silvestri.

SAMPDORIA-ATALANTA 3-1 Giampaolo fa il colpaccio contro Gasperini: due cambi all'intervallo e ribalta la partita. La Sampdoria batte 3-1 l'Atalanta e sale al sesto posto in classifica. Pronti via e Berisha rischia di farla grossa facendosi strappare il pallone dai piedi da Quagliarella, poi è bravo a rimediare chiudendo sull'attaccante. È l'unico guizzo blucerchiato del primo tempo, perché da lì in poi è dominio bergamasco: Puggioni salva prima su Ilicic, poi su Freuler, ma al 21' capitola sul colpo di testa di Cristante, bravo nel solito inserimento senza palla sul cross di Spinazzola. Lo stesso Cristante spreca il possibile raddoppio, così come Petagna, così si va all'intervallo sull'1-0. A quel punto Giampaolo cambia tutto: fuori Verre (titolare a sorpresa) e Ramirez, dentro Linetty e Caprari. La Samp accelera e trova il pari con un colpo di testa di Duvan Zapata su cross al baccio di Quagliarella e nel giro di tre minuti centra il sorpasso con Caprari, anche lui di testa, su assist di Strinic. Al 68' ci pensa Linetty, l'altro subentrato, a firmare il tris sul bel tocco di Praet. A quel punto Gasperini aveva già fatto entrare il Papu Gomez, in panchina dopo la trasferta con la nazionale, ma stavolta la stella argentina non è decisiva.