Serie A, Samp-Pescara 3-1: per Zeman sembra proprio finita

Nel secondo anticipo della 27.ma giornata la Sampdoria batte 3-1 il Pescara a Marassi e aggancia il Torino in classifica a 36 punti lasciando gli abruzzesi all'ultimo posto a 12. Vantaggio doriano con Bruno Fernandes ben servito da Muriel in apertura di match, alla mezz'ora del primo tempo arriva il pareggio di Cerri, poi nella ripresa decidono Quagliarella, al terzo gol consecutivo in altrettante partite, e Schick, alla sesta rete da subentrante.

Sampdoria-Pescara 3-1 (tabellino, cronaca e classifiche)

Confermati gli schieramenti che si aspettavano alla vigilia, Giampaolo schiera Bruno Fernandes sulla traquarti e lancia Pavlovic sull'out di sinistra, mentre Zeman, che festeggia la panchina numero 1000 in carriera, conferma il tridente composto da Benali, Caprari e Cerri.

L'inizio è tutto di marca doriana e il predominio territoriale si trasforma nel gol del vantaggio al 18': Muriel va via in area e mette in mezzo un cioccolatino che Fernandes deve solo spingere in rete (quarto gol in campionato per lui, guagliato il record di Udine 2012/13). Il gol subito sveglia gli ospiti, Caprari ci prova in semirovesciata ma calcia piano e alla mezz'ora arriva il pareggio grazie a una grande azione di Benali, che fa tutto da solo e poi mette dentro per Cerri, che solo davanti alla porta spalancata, mette dentro l'1-1 con cui si chiude la prima frazione (anche perchè Muriel si divora clamorosamente un gol colpendo male di testa da ottima posizione).

Nessun cambio nell'intervallo, ma nella ripresa la Sampdoria cambia marcia: Barreto mette di poco a lato di testa, Praet impegna Bizzarri da fuori, poi intorno al quarto d'ora Quagliarella è bravissimo ad arrivare di testa sul cross di Bruno Fernandes e a segnare il terzo gol nelle ultime tre partite di campionato (la prima volta che gli succede da ottobre 2014). Il raddoppio taglia le gambe agli ospiti, Schick prende il posto di Muriel e dopo 6 minuti trova subito il gol che chiude la gara imbaccato ancora una volta dall'assist di Bruno Fernandes (l'attaccante ceco ha segnato sei reti da subentrato in questa Serie A, nei cinque maggiori campionati europei nessuno ha fatto meglio). Negli ultimi minuti da segnalare solo un cartellino giallo per Bruno.