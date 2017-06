Serie A, Samp-Fiorentina 2-2: spettacolo e gol a Marassi

A Marassi si spengono i sogni europei della Fiorentina. Il 2-2 con la Sampdoria di fatto 'condanna' i viola, capaci di rimontare in due occasioni e parecchio sfortunati per i due legni colpiti da Tello e Kalinic. L'attaccante croato è stato a sopresa lasciato in panchina in avvio per poi essere inserito a inizio ripresa da Sousa: l'ingresso del numero 9, ad affiancare Babacar, ha cambiato il match rendendo più massiccia la presenza degli ospiti in area avversaria ma non è bastato.



Sul versante opposto la Samp conferma di essere un osso duro per chiunque e di avere tra le sue qualità e peculiarità certamente il cinismo. Quel cinismo che nelle ultime settimane aveva permesso alla Fiorentina di riavvicinarsi alla zona Europa: con i blucerchiati invece sono riapparsi gli errori in difesa a vanificare tutto il lavoro svolto in avanti e la mole di gioco creata. L'era Paulo Sousa forse è definitvamente conclusa.



SAMPDORIA-FIORENTINA 2-2 (qui cronaca e tabellino)



I blucerchiati si affidano al tridente composto da Bruno Fernandes, Schick e Quagliarella, abili nel muoversi senza dare punti di riferimento ai difensori avversari. In mezzo al campo Torreira, Linetty e Barreto dettano legge fornendo quantità e allo stesso tempo qualità. Per i viola, privi in avvio di Kalinic e Chiesa, quasi inevitabile andare subito in sofferenza e subire il gol di Bruno Fernandes al 5': il portoghese scatta sul filo del fuorigioco e fulmina Tatarusanu con un destro potente. I gigliati reagiscono puntando sul consueto possesso palla senza tuttavia riuscire a portare pericoli alla porta di Viviano, che è sulla traiettoria della punizione di Bernardeschi ed effettua la prima parata al 39'. Ben più incisivi i padroni di casa, soprattutto nelle ripartenze, e vicini al raddoppio ancora con Bruno Fernandes dopo un pasticcio in disimpegno dei toscani. Soltanto allo scadere della prima frazione gli ospiti vanno davvero a un passo dal pari: il colpo di testa di Sanchez sfiora il palo.



Nella ripresa Sousa corre ai ripari inserendo Kalinic al posto di uno spento Ilicic e quindi sconfessando almeno in parte le sue scelte iniziali. Ben presto la Fiorentina alza i ritmi per cercare di agguantare i rivali: Babacar non sfrutta una buona occasione da due passi mentre Tello colpisce il palo al termine di un dribbling ubriacante ai danni di Dodò. Il forcing produce i suoi frutti al 60': Gonzalo Rodriguez beffa di testa Viviano su corner. L'1-1 non serve a nulla ai fini della classifica: i viola insistono nella loro pressione venendo però beffati nel momento di massimo sforzo perché al 71' Alvarez (subentrato a Linetty) infila sul primo palo un incerto Tatarusanu in un'azione di rimessa. Come se non bastasse ci si mette anche la sfortuna a frenare gli ospiti: il colpo di testa di Kalinic si stampa sul legno. A 2' dal termine Babacar batte Viviano, un po' fuori dalla porta, con un destro potente dal limite. Non è finita qui: Tatarusanu respinge il sinistro di Alvarez e Viviano nega il gol all'ultimo istante a Babacar.