Serie A, Salah riporta la Roma al secondo posto

Missione compiuta, la Roma trova la sesta vittoria stagionale in campionato all'Olimpico, batte 3-0 il Bologna, ritorna al secondo posto e rimane in scia alla Juventus. Vittoria arrivata con pazienza e sulle ali di Salah, splendido incursore della disastrata fascia sinistra dei rossoblù: Masina perennemente in difficoltà contro l'egiziano, arrivato all'ottavo gol in campionato (il nono stagionale). Il gioco sulle fasce, bene anche Perotti, e uno Dzeko molto mobile anche se meno letale delle ultime uscite, sono stati le chiavi con le quali l'attacco romanista ha avuto la meglio della difesa rossoblù, che conta anche diverse parate di Da Costa. Nonostante l'emergenza retroguardia (da verificare anche le condizioni di Bruno Peres, uscito dolorante al 76') con De Rossi ancora costretto a parte del match come centrale difensivo, la Roma ha dato dimostrazione di ottima salute davanti a un Bologna che non ha mai rinunciato a giocare e che però ha pagato la fragilità difensiva. Donadoni rimedia la settima partita consecutiva senza vittorie, solo tre pareggi e quattro sconfitte, rossoblù ancora a secco di successi in trasferta in questa stagione: preoccupa soprattutto il quarto d'ora finale quando la squadra è sembrata sfiduciata e ha rischiato di prendere altri gol, non un buon modo di affrontare la zona salvezza.

ROMA-BOLOGNA 3-0 (Tabellino, classifica e cronaca)

I giallorossi si presentano con le solite defezioni in difesa ma forte della tradizione dell'Olimpico, in cui non perde da circa un anno e contro una formazione che non ha ancora vinto in trasferta. Donadoni spera nel classico gol dell'ex di Sadiq, assistito da Krejci e Dzemaili. L'avvio è fortemente rossoblù con il gran cross di Taider che l'esterno sinistro ceco, in anticipo su Fazio, spedisce fuori di poco, ma il Bologna si fa preferire per il pressing a tutto campo e attenzione agli sfondamenti centrali. Non a caso la Roma diventa pericolosa sugli esterni, è proprio da lì che nasce il vantaggio: sulla sinistra Perotti si beve Ferrari, mette in mezzo per Salah che trova l'appuntamento col gol anche grazie alla sfortunata deviazione di Masina. Da quel momento, i giallorossi si scrollano di dosso la timidezza creando altre occasioni pericolose con Perotti e Nainggolan ma senza mai trovare il raddoppio. Per Szczesny solo un grosso spavento, quando deve uscire su Sadiq lanciato dall'errato retropassaggio di Strootman.



La partita rimane vivace, merito anche del Bologna che - amnesie difensive a parte - prova a giocare sempre il pallone, i giallorossi comunque provano in tutti i modi ma non riescono a trovare il gol della tranquillità anche grazie alle parate di Da Costa. Prima su Dzeko (azione personale e tiro debole di sinistro) poi su Salah (coast to coast su Helander), a cui viene anche annullato un gol per una veniale trattenuta su Masina. Il portiere rossoblù, però, non può nulla sull'ennesima discesa dell'egiziano, il cui movimento è letto male dai centrali del Bologna: al 62' la Roma raddoppia e otto minuti più tardi mette il match in ghiacciaia quando Salah spedisce in rete una corta respinta di Da Costa sul tiro di Dzeko. Il numero 11 e il bosniaco si mangiano anche il poker nel finale quando falliscono due buoni occasioni, con il Bologna a cervello ormai spento.