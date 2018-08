Serie A, Sacchi: "Juventus strafavorita ma il Milan può giocarsela"

Arrigo Sacchi rivede qualche posizione per la griglia scudetto, anche se non cambia chi sta in pole position: "La Juventus non è favorita, è strafavorita. Cristiano Ronaldo è di una straordinaria bravura, la renderà ancora più forte".



Le novità arrivano adesso: "Sono convinto che se Gattuso, persona adorabile e professionista eccezionale, riesce a fare un salto di qualità, il Milan sarà la vera sorpresa del campionato. Può giocarsela addirittura per lo scudetto. Higuain è una garanzia. Ma soprattutto c’è un club. Maldini e Leonardo hanno storia, competenza, carisma" le parole al Corriere della Sera.



Tornando alla Juventus, l'ex ct è più scettico sull'equazione CR7=Champions League: "Dipende da come si integrerà con la squadra. Da solo, no. Altrimenti mi dovete spiegare perché non ha mai vinto un Mondiale. Sapete come la penso, il calcio è uno sport di squadra con momenti individuali, non il contrario. Io sono convinto che un giocatore da solo non faccia vincere. Vorrei che un allenatore bravo come Allegri fosse più generoso".



Tornando al campionato, ecco il parere di Sacchi sulle altre big: "Non so se il Napoli ripeterà il risultato dell’anno passato, ma una cosa è certa: De Laurentiis ha preso il migliore, per Ancelotti è una grande sfida. L'Inter è il solito enigma. Ma nessuna meraviglia, piuttosto mi meraviglio di chi non se l’aspettava. Sono sette-otto anni che è la regina dell’estate, ma non riesce mai ad avere continuità. Di Francesco fa giocare bene la Roma in un ambiente non facile, Simone Inzaghi nella Lazio ha ancora qualche paura ma è sulla strada giusta".