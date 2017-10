Serie A, Rosetti a casa Premium: lezione sul VAR

Giornata speciale in casa Premium Sport: ospite nei nostri studi Roberto Rosetti, responsabile italiano del Video Assistant Referee, che a telecamere spente ha approfondito ogni tema riguardante la tecnologia introdotta quest'anno in serie A. Incontro fondamentale per spiegare meglio il ruolo di arbitro, VAR e AVAR a una delle componenti più importanti tra quelle che gravitano attorno al mondo del calcio: la televisione.



Rosetti è partito dai quattro principi fondamentali che ispirano questa rivoluzione. Innanzitutto è sempre l'arbitro a prendere la decisione finale e il protocollo IFBA è unico ed uguale per tutte le nazioni con il VAR. Poi, forse l'aspetto più importante: "Si cercherà di intervenire solo su situazioni estremamente chiare, per evitare quelli che in gergo si chiamano clear mistake. Il VAR comunicherà all'arbitro di cambiare decisione solo se il video dimostrerà che si tratta di un chiaro errore". Ecco perché, continua Rosetti: "Su situazioni di area di rigore o cartellini rossi, tendenzialmente l'arbitro va sempre a rivedere l'azione al monitor". Infine, non si vuole rovinare la fluidità del gioco e quindi non avrebbe senso intervenire 4-5 volte a partite ma solo quando realmente serve.



Il responsabile italiano del VAR ha anche spiegato come VAR ("Sempre e comunque un arbitro di serie A") e AVAR ("Anche arbitro di serie B o un assistente top di serie A") vedono i match: "Su uno schermo c'è la partita live, sullo schermo subito sotto la partita è in ritardo di tre secondi: così al VAR basta abbassare lo sguardo per rivedere subito l'episodio contestato. In tre secondi viene vista due volte l'azione e un bravo VAR è in grado di battezzare la situazione come si deve".