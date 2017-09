Serie A, Roma-Verona 3-0: Nainggolan e doppio Dzeko

Seconda vittoria in campionato per la Roma di Di Francesco: nell'ultimo anticipo di sabato della quarta giornata di serie A, i giallorossi battono 3-0 il Verona all'Olimpico sotto una pioggia incessante che ha disturbato i giocatori soprattutto nel primo tempo ma non impedito ai padroni di casa di dominare in lungo e in largo. Risultato mai in discussione anche per colpa di un Verona mai in partita, con un'organizzazione difensiva da matita rossa e forse ancora sotto schock per i cinque gol presi una settimana fa dalla Fiorentina. Pazzini, escluso inizialmente, entra al 64' ed è molto più pericoloso di Kean - favorito anche da una maggiore rilassatezza mentale giallorossoa -, c'è da scommettere che fino al match di mercoledì con la Samp saranno giorni roventi per Pecchia.



Di Francesco lancia dal primo minuto Florenzi, Pellegrini e Under: risposte positive da tutti e tre (anche un palo per il turco) ma impossibile non menzionare l'esterno destro che gioca novanta minuti ad ottimi livelli, offre l'assist a Dzeko per il 2-0 e sembra ristabilito da ogni punto di vista. Il gol del vantaggio era stato firmato da Nainggolan, bravo a inserirsi e ad approfittare del bel filtrante di El Shaarawy (paradossalmente uno dei meno positivi dei suoi).



Il tris è ancora opera di Dzeko che approfitta dell'assist di Kolarov per siglare la doppietta che lo fa salire a quota 5 gol, in vetta alla classifica cannonieri assieme a Dybala e Icardi. A proposito del bosniaco: dopo l'Atletico Madrid sembrava aver lanciato la richiesta di una maggiore assistenza da parte dei compagni e in questa serata umida proprio non potrà lamentarsi. Un po' per meriti di Nicolas, un po' per errori personali, avrebbe potuto anche ampliare di molto il bottino personale. Nel finale debutto anche per Schick che si fa subito vedere dalle parti dell'area del Verona ma che deve rinviare l'appuntamento con il primo gol romanista.