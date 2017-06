Serie A, Roma-Torino 4-1: Dzeko aggancia Higuain

La Roma risponde al Napoli, stende il Torino 4-1 all'Olimpico e tiene a meno 8 l'Inter, che affronterà a San Siro nella prossima giornata. Partita subito in discesa per i giallorossi, che dopo circa un quarto d'ora sono già avanti 2-0 grazie ai gol di Dzeko (capocannoniere a 19 con Higuain) e Salah. Il tris che chiude la gara arriva nella ripresa con un micidiale tiro al volo di Paredes, poi nel finale il gol della bandiera di Maxi Lopez e il sigillo di Nainggolan, che cala il secondo poker di fila dopo quello al Villarreal. Per il Torino, sempre più in difficoltà, soltanto due vittorie nelle ultime dieci partite.

Roma-Torino 4-1 (Tabellino, cronaca e classifiche)

Per Spalletti solita difesa a 3 con Manolas-Fazio-Juan Jesus, Peres ed Emerson sulle fasce e in attacco lo straripante Dzeko di questo periodo. Mihajlovic risponde col consueto 4-3-3, ma con una difesa d'emergenza in cui Zappacosta e Barreca agiscono sulle fasce e De Silvestri è adattato centrale in coppia con Moretti.

La Roma vuole tornare davanti al Napoli e parte subito spingendo sull'acceleratore e cavalcando lo stato di grazia di Nainggolan, Dzeko e Salah, tornato in forma smagliante dalla Coppa d'Africa. Al 4' il bosniaco viene anticipato a due passi da Hart, poi al 10' si mette in proprio e piazza un destro chirurgico all'angolino con cui raggiunge Higuain in testa alla classifica marcatori. Neanche il tempo di provare a reagire e il Toro va sotto 2-0: Strootman scodella in area per Dzeko, la palla torna fuori verso Salah che con un sinistro al volo batte ancora Hart prima di colpire un clamoroso palo che avrebbe chiuso la partita già dopo 20 minuti. Dopo il raddoppio la furia dei giallorossi si placa leggermente e i granata provano a riorganizzarsi, col passare dei minuti la squadra di Mihajlovic guadagna campo, ma Belotti è sempre ben marcato da Fazio e Manolas e per la prima occasione bisogna aspettare il 40', quando Lukic spaventa Szczesny con un destro al volo dal limite dell'area. In chiusura di primo tempo ancora Toro pericoloso con Benassi, ma Bruno Peres lo anticipa facendo una grande diagonale e Guida manda tutti negli spogliatoi.

La ripresa inizia con gli stessi 22 in campo e il Toro che cerca gli spazi giusti per accorciare le distanze, ma la prima occasione la crea Dzeko, che stoppa di petto e calcia al volo sfiorando la traversa. Poco dopo, l'ennesimo errore di Barreca lascia campo spalancato al bosniaco, che però invece di servire Nainggolan calcia altissimo dal limite dell'area e spreca il match point. Lukic, tra i più positivi dei granata, mette in mezzo un pallone invitante su cui Baselli non arriva in tempo, poi Mihajlovic prova a dare una scossa inserendo l'ex (fischiato, così come Ljajic) Iturbe al posto di Iago Falque (bello l'abbraccio con Spalletti). Intorno all'ora di gioco arriva il primo tiro in porta del Gallo Belotti, ma è un fuoco di paglia e sul capovolgimento di fronte ecco il gol ammazza partita di Paredes, che trova l'angolino con un micidiale destro al volo. Nei ultimi 20 minuti Manolas lascia il campo a Vermaelen per un piccolo fastidio muscolare e Dzeko cerca con insistenza (e anche un pizzico di egoismo di troppo) il 30esimo gol stagionale, poi lo stadio si alza in piedi per applaudire l'ingresso in campo di capitan Totti. Nel finale c'è ancora il tempo per il gol della bandiera di Maxi Lopez, che scatta sul del fuorigioco e di destro segna il suo primo stagionale e per il poker firmato Nainggolan,(su assist di Totti), che arriva a dieci gol in campionato.