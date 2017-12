Serie A, Roma-Spal 3-1: Dzeko torna al gol, vince Di Francesco

La Roma non sbaglia, Dzeko torna a segnare dopo due mesi in campionato e, se proprio Di Francesco vuole trovare un lato negativo, i giallorossi subiscono gol per la quarta partita consecutiva. Ma la Spal, di fatto, non è mai stata davvero in partita. L'Olimpico, allora, si gode la festa per il 3-1 che fa dimenticare il mezzo passo falso col Genoa e le polemiche per l'espulsione di De Rossi: mancavano anche Nainggolan e Perotti, non era così scontato che il successo arrivasse senza grosse difficoltà.



La gara è subito frizzante, con un paio di occasioni per Paloschi ed El Shaarawy, ma l'episodio che sblocca la partita è l'espulsione di Felipe dopo appena 10 minuti: serve l'intervento del Var che segnala il dubbio all'arbitro per la trasformazione del cartellino da giallo in rosso. Abisso controlla sul monitor e giudica chiara occasione da gol quella negata a Dzeko, sebbene il bosniaco fosse leggermente defilato.



In superiorità numerica la Roma trova spazi ovunque, anche perché Dzeko è in serata di grazia ed è proprio il bosniaco a sbloccare il risultato su assist di El Shaarawy. La Spal va completamente in confusione e subisce il raddoppio dopo una palla persa in malo modo da Lazzari al limite dell'area: sullo sviluppo dell'azione El Shaarawy serve di tacco a Strootman l'assist del 2-0, complice anche un rimpallo, mentre il Var non interviene nonostante la dubbia posizione di fuorigioco del Faraone sul tiro di Pellegrini respinto da Gomis.



Con la partita in pugno, la Roma ha gioco facile anche in apertura di ripresa, con Pellegrini bravo a firmare il tris sul cross dell'inarrestabile Kolarov. La Spal si illude di poter riaprire la partita su rigore concesso per fallo di Manolas su Mora: Viviani lo calcia due volte, la seconda prova il cucchiaio, Alisson para, ma il regista la rimette dentro. Fuoco di paglia: Di Francesco fa entrare Gerson e Schick (ai quali era stato preferito Under come esterno destro del tridente), Kolarov, lo stesso Schick, Pellegrini e Gerson (a porta vuota) sfiorano il poker e la Roma non corre altri pericoli. La marcia verso la rimonta scudetto riprende.