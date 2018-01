Serie A, Roma-Sampdoria 0-1, Di Francesco k.o.

Cala il gelo sull'Olimpico e sulla Roma. L'opportunità di aggancio all'Inter si trasforma in un'occasione buttata via: la Sampdoria passa con un gol di Zapata all'80' e lo fa nel suo momento peggiore, quando sembrava ormai destinata solo a soffrire fino alla fine per portar via un punto. Ne prende tre, che le consentono di restare da sola al sesto posto, mentre i giallorossi proseguono nel loro momento no, con tre punti nelle ultime 6 partite e i fischi pesantissimi dei tifosi.



La Roma è completamente in balia della Sampdoria per almeno 25-30 minuti: il dominio blucerchiato si evidenzia a centrocampo, dove Pellegrini, Strootman e Nainggolan soffrono il pressing di Barreto, Torreira e Linetty, mentre Ramirez, tra linee, trova gli spazi dove fa continuamente male ai giallorossi. Nascono così le prime due grandi occasioni per i blucerchiati, con Caprari e Zapata che non trovano il bersaglio e Alisson che devia in angolo la conclusione cominciando la sua notte da protagonista.



La Roma ci mette un po' per carburare e la svolta la dà l'inversione degli esterni, con El Shaarawy che passa a destra e Under a sinistra: l'ex milanista fa ammattire Murru e sforna anche il cross che porta al mani di Bereszynski, ingenuo ad allargare il braccio sul tiro di Under. Senza Perotti e De Rossi, dal dischetto va Florenzi, che uno specialista non è, infatti Viviano gli para il rigore. Il portiere doriano si esalta anche su El Shaarawy poco dopo, ma il vero miracolo lo compie Alisson poco prima dell'intervallo salvando su Caprari dopo un contropiede da manuale dei blucerchiati.



Nella ripresa è la Samp ad accusare maggiormente la stanchezza, così Viviano per due volte deve fare gli straordinari, prima su Pellegrini, poi (soprattutto) con un autentico miracolo su Under, quindi su un altro tentativo di Pellegrini. La Roma comincia a trovare facilmente gli spazi in cui infilarsi, ma si perde sotto porta: il debole tiro centrale di Dzeko e la conclusione sbilenca di Pellegrini sono lo specchio della ferocia che manca.



E alla fine la Roma paga: Di Francesco si gioca le carte Defrel, Perotti e Antonucci, tutto quello che ne ricava è il gol subito, con Murru bravo a sfruttare la marcatura molle di Antonucci e a trovare Zapata solo nell'area piccola e il colombiano che segna il gol partita. A quel punto la reazione della Roma non è da grande squadra: aveva già dato tutto, senza ottenere nulla. E va a casa tra i fischi.