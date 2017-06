Serie A, Roma-Palermo 4-1: giallorossi a due punti dalla Juve

La Roma approfitta del ko della Juventus, batte il Palermo 4-1 all'Olimpico e si porta al secondo posto a sole due lunghezze di distanza dai campioni d'Italia. Giallorossi in gol alla mezz'ora del primo tempo con Salah, il 2-0 arriva a inizio ripresa grazie a una punizione di Paredes su cui Posavec compie una papera incredibile. Il sigillo sulla gara arriva a 20' dal termine con Dzeko, che segna l'ottavo gol in campionato ed è capocannoniere. Nel finale Quaison batte Szczesny da fuori, un minuto più tardi El Shaarawy segna il poker, Roma col miglior attacco del campionato.

ROMA-PALERMO 4-1 (tabellino e cronaca)

Spalletti deve rinunciare a Florenzi e schiera il giovane Emerson sulla destra con Paredes che prende il posto di Strootman a centrocampo ed El Shaarawy confermato davanti con Dzeko e Salah dopo la buona prestazione con l'Austria Vienna. De Zerbi risponde con Nestorovski di punta supportato alle spalle da Diamanti e Chochev e Goldaniga centrale della difesa a tre composta da Cionek e Andjelkovic.

La Roma deve approfittare del passo falso della Juventus e parte spingendo sull'acceleratore. I giallorossi prendono subito il possesso della metàcampo e al 13' hanno la prima grande occasione con El Shaarawy, che tira a lato da ottima posizione all'interno dell'area picola. Pochi minuti più tardi verticalizzazione geniale di Dzeko per Salah, che affrontato da Goldaniga va per terra in area e chiede il rigore, fa bene Calvarese a far proseguire. Col passare dei minuti la pressione della Roma aumenta sempre più, ci provano El Shaarawy di destro, Emerson da fuori e poi Fazio di testa, ma il bunker rosanero regge. Almeno fino al 32', quando Dzeko, ispiratissimo in versione uomo assist, serve Salah in area con un tocco delizioso che l'egiziano trasforma nella rete del vantaggio battendo un non incolpevole Posavec. Il gol segnato fa un po' rilassare i giallorossi, Juan Jesus commette un'ingenuità e stende Diamanti al limite, ma il sinistro del fantasista rosanero si spegne sul fondo. E' l'ultima emozione della prima frazione, che si conclude con Spalletti visibilmente contrariato in volto.

La ripresa comincia con Florenzi al posto del deludente Juan Jesus e con i giallorossi che controllano il ritmo della partita. 5 minuti dopo l'inizio del secondo tempo Paredes calcia un'innocua punizione dalla trequarti, Posavec la combina grossa, non tocca nessuno e la palla finisce in rete per il 2-0 Roma che chiude virtualmente la partita. La papera del suo numero uno sveglia il Palermo, che in pochi minuti crea due occasioni prima con Diamanti da fuori e poi con un pericolosissimo colpo di testa di Andjelkovic su cui è bravissimo Szczesny. All'Olimpico tornano i fantasmi della rimonta subita giovedì in coppa, ma è un fuoco di paglia: la Roma ricomincia a macinare gioco e si rende pericolosa con un sinistro a giro di Florenzi. A 20' dal termine lo stesso Florenzi serve in profondità per Dzeko, che sigilla un'ottima prestazione segnando il gol del 3-0 e mandando i titoli di coda. Ottavo gol in campionato per il bosniaco, sempre più capocannoniere, che sembra lontano parente del centravanti sciupone "ammirato" all'Olimpico lo scorso anno, quando segnò 8 reti in tutto il campionato. Nei minuti finali il gol della bandiera di Quaison e il secondo centro in campionato di El Shaarawy che sigla il poker, poi passerella per Francesco Totti con l'Olimpico in festa.

Marco Mugnaioli