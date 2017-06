Serie A: Roma, ostacolo Atalanta sulla strada dell'inseguimento alla Juve

Dopo la vittoria della capolista Juventus sul Pescara nell'anticipo, la Roma è chiamata a rispondere sul difficile campo dell'Atalanta per riportarsi a -4 dai bianconeri e confermare quindi di essere davvero l'avversaria numero 1 dei Campioni d'Italia. Inoltre il Napoli si è portato a -2 grazie al successo sull'Udinese ed è tornato a fare paura. La squadra di Gasperini rappresenta però un ostacolo molto duro: i nerazzurri arrivano da sei vittorie e un pareggio nelle ultime sette partite, sono in grande forma e non vogliono interrompere la corsa verso l'Europa.



Al quinto posto a quota 22 punti, insieme ai bergamaschi, c'è la soprendente Lazio. I biancocelesti ospitano all'Olimpico il Genoa e intendono prosegure la loro marcia: attesa per il confronto tra i due bomber della Nazionale, Immobile (ex rossoblu) e Pavoletti. Deve recuperare posizioni importanti rispetto ai capitolini la Fiorentina di Sousa. I viola sono impegnati nel derby con l'Empoli al Castellani e cercano il terzo successo consecutivo lontano dal Franchi. In trasferta, a Crotone, gioca anche il Torino: Mihajlovic chiede ai suoi attenzione massima dopo i tanti punti persi per strada contro le cosiddette 'piccole'.



Nelle zone basse della graduatoria Bologna e Palermo si sfidano al Dall'Ara e vanno alla caccia di una vittoria che manca dal 21 settembre per entrambe le formazioni. Ad aprire le gare della domenica l'anticipo delle 12.30 tra Sampdoria e Sassuolo: i neroverdi occupano il 16° posto e hanno ottenuto un solo punto nelle ultime quattro gare: il match di Marassi è fondamentale per svoltare.



LA PROGRAMMAZIONE SU PREMIUM



Diretta Premium su Premium Sport HD a partire dalle ore 15.00

Atalanta-Roma in diretta su Premium Sport 2 HD alle ore 15.00

Telecronaca: Roberto Ciarapica. Commento tecnico: Massimo Paganin

Telecronaca tifoso: Carlo Zampa

Bordo campo: Francesca Benvenuti, Stefano Messina

Lazio-Genoa in diretta su Premium Calcio 1 HD alle ore 15.00

Telecronaca: Giampaolo Gherarducci. Commento tecnico: Nando Orsi

Telecronaca tifoso: Guido De Angelis

Bordo campo: Pietro Pinelli, Giorgia Ferrajolo

Empoli-Fiorentina in diretta su Premium Calcio 2 alle ore 15.00

Telecronaca: Federico Mastria

Bordo campo: Angiolo Radice, Cristiano Puccetti



Milan-Inter in diretta su Premium Sport HD alle ore 20.45

Telecronaca: Sandro Piccinini. Commento tecnico: Aldo Serena

Telecronaca tifoso: Carlo Pellegatti, Christian Recalcati

Bordo campo: Alessio Conti, Dario Donato, Marco Barzaghi, Daniele Miceli

Milan-Inter IN ULTRA HD in diretta su Premium Sport 4K (canale 391) alle ore 20.45

Telecronaca: Pierluigi Pardo. Commento tecnico: Arrigo Sacchi

Bordo campo: Simone Cerrano