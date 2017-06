Serie A, Roma-Napoli 1-2: Mertens, doppietta decisiva

ROMA-NAPOLI 1-2 (tabellino, cronaca e classifica)



Polemiche, aria di crisi, forse anche l'incubo di rimettere in corsa le rivali alle spalle: il Napoli dimentica tutto e con il grande colpaccio a Roma trova anche il modo migliore per avvicinarsi alla sfida di Champions di martedì contro il Real Madrid, anche se quei brividi finali dicono che i mali di questa squadra non sono tutti completamente guariti. All'Olimpico finisce 2-1: decide una doppietta di Mertens che poi esce per infortunio, ma non dovrebbe problemi a recuperare nel giro di 72 ore e così si candida ancora una volta a giocare da falso 9 anche in Europa.



De Laurentiis si arrabbierà un po' meno, visto che ha avuto la soddisfazione di veder giocare per la prima volta titolare in campionato il suo "pupillo" Rog: il croato non ha lasciato il segno (fallendo il possibile tris), ma ha la fisicità giusta, oltre che la tecnica, per poter giocare ad alti livelli. L'aria di crisi, semmai, ora si sposta a Roma: seconda sconfitta di fila dopo quella con la Lazio, Napoli che si riavvicina a -2 e Juve che presumibilmente si allontanerà ancora di più. Il sogno scudetto svanisce, in Coppa Italia servirà un'impresa, giovedì sarà vietato fallire in Europa League a Lione.



La sconfitta nel derby suggerisce a Spalletti che la Roma è troppo stanca e ha bisogno di cambi: il tecnico, però, va oltre, modificando modulo e interpreti, lasciando fuori persino Salah e tornando al 4-2-3-1 di inizio stagione con Perotti ed El Shaarawy sulle fasce. L'idea è quella di impedire i tagli degli esterni d'attacco del Napoli con due terzini bloccati come Rüdiger e Juan Jesus, ma senza la spinta di Bruno Peres ed Emerson i giallorossi sembrano poco incisivi davanti e comunque vulnerabili dietro.



Mertens, lasciato libero da Fazio a centro area, sbaglia la prima occasione della partita perché la palla gli capita sulla testa: alla seconda, però, fa centro con un colpo sotto da applausi. Come da applausi sono l'assist di Hamsik e in generale tutta l'azione del Napoli che ruba palla sulla trequarti e con dieci tocchi quasi tutti di prima arriva in area: il gol arriva al 26', nel momento migliore della Roma che aveva preso in mano le redini del centrocampo con De Rossi e Strootman, poi però i giallorossi quasi spariscono e a inizio ripresa subiscono il raddoppio dal solito Mertens, bravo a farsi trovare pronto sul secondo palo e a sfruttare il cross di Insigne dalla sinistra sull'ennesima ripartenza degli azzurri.



La Roma ha il merito di reagire con Perotti che chiama Reina alla grande parata, poi Spalletti cambia inserendo Salah e Bruno Peres al posto di El Shaarawy e Fazio, rischia di subire il 3-0 con Rüdiger che sfiora l'autogol, ma almeno vede una squadra più viva che proprio con i due nuovi entrati crea più pericoli rispetto al primo tempo. Il problema è che Nainggolan e Dzeko, i due grandi trascinatori della stagione, risentono effettivamente delle fatiche e non riescono a prendere per mano la squadra. Così pian piano il Napoli sembra prendere di nuovo le misure, ma proprio nel finale molla e rischia di farsi raggiungere: all'85' Salah colpisce il palo, all'89' Strootman accorcia le distanze, poi Salah chiede un rigore e Perotti sfiora il pari due volte, colpendo anche la traversa dopo un miracolo di Reina. Ma alla fine il Napoli porta a casa i tre punti e ritrova l'entusiasmo. Martedì sarà indispensabile, magari evitando questi inspiegabili cali di tensione.