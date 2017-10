Serie A, Roma-Napoli 0-1: mini-fuga azzurra

L'occasione era troppo ghiotta e il Napoli non se l'è fatta scappare: la squadra di Sarri vince 1-0 all'Olimpico contro la Roma e allunga a +5 su Juventus, Inter e Lazio (in attesa di un'eventuale vittoria dei nerazzurri nel derby), un primo strappo al campionato che può lanciare la mini-volata allo scudetto d'inverno dopo otto partite vinte su otto. Un successo firmato Insigne ma anche Reina: il primo segna il gol decisivo, il secondo si supera salvando il pareggio a metà ripresa ma ad impressionare è stata la prova mentale degli azzurri.



Il Napoli di oggi è una squadra consapevole dei propri mezzi, sa cosa può ottenere e come farlo ma non sempre quando farlo: questa la vera differenza rispetto allo scorso anno. Sa alternare i momenti infuocati con ripartenze a mille e scambi nello stretto dei tre piccoletti davanti ma anche gestire senza troppi patemi quando il match lo richiede. Il gol decisivo arriva al 20' con la complicità di De Rossi (tra i peggiori in campo) che consente a Insigne -100° gol in carriera - di fulminare Alisson.



Non tutto è perfetto e questo lo si capisce quando la capolista non riesce a chiudere il match nel momento più buio della Roma, a trovare quel doppio vantaggio che sarebbe stato utile ad evitare qualche pericolo di troppo. E infatti nella ripresa i giallorossi colpiscono due legni: il primo dopo la miracolosa deviazione di Reina sul colpo di testa di Fazio, il secondo all'83' con la girata di testa di Dzeko che bacia la traversa. Sfortuna su sfortuna per Di Francesco, che perde la seconda partita casalinga stagionale ma anche Manolas: problema all'adduttore, quasi sicuramente out in vista della Champions.