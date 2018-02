Serie A, Roma-Milan 0-2: Gattuso vola con Cutrone e Calabria

Sì, il Milan può ambire a un posto in Champions League. L'undici di Gattuso supera alla grande l'esame di maturità Roma vincendo 2-0 all'Olimpico e si porta a -6 dagli stessi giallorossi e a 7 lunghezze dal quarto posto occupato dall'Inter: domenica prossima nel derby l'opportunità di accorciare ulteriormente. Del resto i numeri fanno sognare anche i meno ottimisti: 12 risultati utili consecutivi tra campionato, Coppa Italia ed Europa League (9 successi e tre pareggi) e zero gol subiti nelle ultime 4 partite. Il Diavolo ha dimostrato poi per l'ennesima volta di essere una squadra, nel vero senso della parola, con la consapevolezza dei propri mezzi, capace di soffrire e attendere il momento giusto prima di colpire e sferrare il colpo del ko. Forza fisica e forza mentale vanno di pari passo sotto la sapiente gestione di Gattuso. La Roma resta evidentemente in corsa per la coppa dalle grandi orecchie ma esce ridimensionata dalla sfida odierna: poteva estromettere il Milan, invece è stata affondata e ora sente il fiato dei rivali sul collo in una settimana molto delicata visto che nel prossimo turno ci sarà il difficile impegno al San Paolo contro il Napoli.



LA PARTITA (Qui cronaca e tabellino)

In avvio è la Roma a presentarsi dalle parti di Donnarumma: il portiere rossonero devia in angolo il velenoso sinistro di Under e blocca con sicurezza il tiro di Perotti dopo un errore di Biglia. Le due squadre si affontano a viso aperto adoperando l'arma del pressing: quello del Diavolo è più ordinato mentre non sempre i giallorossi si muovono con sincronia nella loro pressione alta. A poco a poco i ritmi si abbassano e aumenta la confusione in mezzo al campo con numerosi errori in fase di costruzione da entrambe le parti: naturale che non si veda nemmeno l'ombra di occasioni da gol. Da uno di questi errori potrebbe nascere un'opportunità importante ma Calhanoglu non approfitta del 'gentile invito' di Nainggolan e invece di calciare in porta tenta un imporbabile dribbling su Manolas. In generale la squadra di Di Francesco è più propositiva dei rivali senza però riuscire a rendersi pericolosa anche perché i gattusiani, in difficoltà in uscita, giocano con le linee strettissime e chiudono tutti gli spazi.



Nel secondo tempo, sotto una fitta pioggia, il Milan trova subito il vantaggio: al 48' cross di Suso dalla destra e zampata vincente di Cutrone, abile nel beffare e anticipare Manolas sottoporta (rete molto simile a quella realizzata nel derby di Coppa Italia lo scorso dicembre). I padroni di casa reagiscono furiosamente spingendosi in massa in avanti (potente destro di Perotti a lato) ma aprono il fianco ai contropiedi rivali: Kessié impegna Alisson con una bordata di destro mentre il mancino di Calhanoglu esce non di molto. Di Francesco corre ai ripari inserendo Dzeko al posto dello spento Nainggolan e sul fronte opposto Gattuso richiama in panchina Cutrone e getta nella mischia Kalinic. Il cambio però non dà i frutti sperati al tecnico romanista perché gli ospiti vanno a un passo dal raddoppio: Alisson salva su proprio su Kalinic. Il 2-0 è soltanto rinviato: Al 74' la punta croata serve un assist al bacio per Calabria che realizza il suo primo gol in Serie A grazie a un delizioso tocco sotto. Il match si chiude qui e nel recupero Borini fallisce il 3-0.